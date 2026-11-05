Quedan tres festivos en Colombia en 2026: estas son las fechas para organizar un viaje

El calendario de festivos en Colombia tendrá tres fechas más antes de finalizar 2026. Se trata del lunes 16 de noviembre, el martes 8 de diciembre y el viernes 25 de diciembre, correspondientes a la Independencia de Cartagena, la Inmaculada Concepción y Navidad, respectivamente.

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Estos días pueden ser una oportunidad para quienes desean viajar dentro del país, visitar otros municipios o salir de la ciudad durante algunos días. La ubicación de cada festivo en el calendario también permite identificar cuáles se pueden aprovechar para organizar puentes de descanso.

El primero será el lunes 16 de noviembre, cuando se conmemora la Independencia de Cartagena. Al estar ubicado al inicio de la semana, se unirá con el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, por lo que los colombianos tendrán tres días consecutivos de descanso.

Estos son los festivos que quedan para el 2026 en Colombia. Foto: Getty Images

La siguiente fecha será el martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. En este caso, el festivo no estará unido directamente al fin de semana. Sin embargo, quienes puedan disponer del lunes 7 de diciembre tendrán la posibilidad de organizar un periodo de descanso de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8.

Por último, el viernes 25 de diciembre será festivo por la celebración de Navidad. Esta fecha permitirá contar con tres días de descanso consecutivos, hasta el domingo 27 de diciembre. Además, coincide con una de las temporadas de mayor movimiento de viajeros en Colombia, debido a las vacaciones de fin de año.

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Para quienes tienen previsto desplazarse durante estos días, es recomendable consultar con anticipación los precios de los tiquetes de avión y transporte terrestre, así como las tarifas de los alojamientos.

También es importante verificar la disponibilidad en los destinos de interés, especialmente durante diciembre, cuando aumenta la demanda de servicios turísticos.