Latam amplía rutas de conexión internacional para viajeros colombianos: estas son las ciudades de salida

Latam Airlines Colombia anunció ajustes en su operación internacional para la temporada de invierno 2026-2027, que comprende los meses de noviembre de 2026 a marzo de 2027. La programación incluye un aumento de frecuencias hacia Estados Unidos y una oferta de vuelos desde Bogotá, Medellín y Cartagena hacia diferentes destinos de América.

Recorrió 50.000 kilómetros y atravesó 30 países: la historia del turista que lleva 28 años caminando

Uno de los principales cambios estará en las rutas entre Bogotá y Miami y entre Bogotá y Orlando. Durante diciembre de 2026 y enero de 2027, ambas conexiones tendrán 14 frecuencias semanales. En noviembre, los vuelos a Miami serán 10 por semana y los de Orlando, siete. Estos últimos niveles se retomarán en febrero y marzo de 2027.

En cuanto a la conexión con Perú, durante enero y febrero de 2027 la compañía ofrecerá 28 frecuencias semanales entre Bogotá y Lima, 10 entre Cartagena y la capital peruana y siete desde Medellín.

Avión de Latam Airlines despegando. Foto: Getty Images

Por otra parte, las rutas entre Bogotá y Santiago de Chile, así como entre Bogotá y São Paulo, mantendrán 21 frecuencias semanales durante toda la temporada.

La operación hacia São Paulo contará con aviones Airbus A330-200, operados por Wamos Air. Estas aeronaves tienen doble pasillo y capacidad para 286 pasajeros.

El hotel de Cristiano Ronaldo en Lisboa: cuánto cuesta hospedarse y dónde está ubicado

Sobre los cambios en la programación, Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, señaló: “Colombia es uno de los mercados con mayor dinamismo en la región y eso se refleja en la demanda que vemos en nuestras rutas internacionales. Este fortalecimiento de la operación responde a las necesidades de nuestros pasajeros y reafirma el papel del país como un hub estratégico dentro de la red de Latam, facilitando una mayor conectividad con la región y el mundo”.

La programación hace parte de la estrategia del grupo para fortalecer su red de conexiones en Sudamérica y ampliar las alternativas de viaje entre los mercados en los que tiene presencia.