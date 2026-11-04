Cerca de Bogotá hay destinos que resultan propicios para visitar gracias a la diversidad geográfica, natural y cultural. Muy cerca de la capital hay pueblos coloniales, municipios de tradición campesina, paisajes de montaña, lagunas, cascadas, parques naturales y zonas de clima cálido, lo que permite disfrutar de planes muy variados sin tener que realizar desplazamientos largos.

El municipio de Cundinamarca donde el viudo de pescado es exquisito, destino perfecto para pasar días de descanso

A esta riqueza se suma el patrimonio histórico, las costumbres locales, la gastronomía típica y las actividades de aventura y naturaleza que ofrecen los municipios de la región. Uno de esos lugares es reconocido como el municipio más antiguo de Cundinamarca.

Se trata de Guachetá, un destino que encanta con sus paisajes naturales y sus tradiciones únicas. Uno de sus atractivos es su gastronomía. Allí, según la plataforma De Tour, de la Gobernación del departamento, los viajeros pueden deleitarse con el mute guachetuno, la changua y las empanadas de maíz, además de una variada producción de quesos y otros derivados lácteos elaborados artesanalmente, reflejo de la vocación agropecuaria de la región.

Guachetá es un destino lleno de tradición y belleza natural. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Esta sopa tradicional es una variante de la familia de los mutes y se caracteriza por tener ingredientes como la pata de res, lo que le aporta una textura densa, colágeno y mucho sabor al caldo; además de granos y vegetales como habas, frijoles, arvejas, zanahoria y arracacha. También lleva una combinación de papa criolla y pastusa.

Este municipio está ubicado a aproximadamente dos horas y media de Bogotá, siguiendo la ruta que conecta con Zipaquirá y Ubaté y Guachetá. Es un lugar que reúne atractivos naturales, riqueza histórica y tradiciones culturales que dan cuenta de su identidad.

El cálido municipio de Cundinamarca donde el fiambre y la chanfaina son una delicia, un destino ideal para los aventureros

Huellas muiscas y cultura campesina

Rodeado de montañas y paisajes propios de la geografía andina, Guachetá es un destino para quienes desean alejarse del ritmo de la ciudad y descubrir un territorio en el que todavía permanecen vivas las huellas de sus antepasados muiscas y las costumbres de la vida campesina.

Sus reservas naturales, senderos ecológicos y escenarios de interés histórico ofrecen distintas alternativas para recorrer sus alrededores, disfrutar del paisaje y acercarse a la memoria ancestral que hace parte de su patrimonio, según indica De Tour.

En el centro de Guachetá está la Parroquia San Gregorio Magno. Foto: De Tour-Gobernación de Cundinamarca/API.

A este patrimonio se suman las expresiones de artesanía local, especialmente los tejidos en lana virgen, los bordados y las piezas elaboradas en telar, oficios que conservan conocimientos transmitidos de generación en generación.

Asimismo, cada agosto, la población celebra la Feria Agroempresarial, Turística, Minera y Cultural “Guachetá Tierra de Oportunidades”, un encuentro que reúne a habitantes y visitantes alrededor de las actividades productivas, las manifestaciones culturales y las tradiciones del territorio.

Con estos atractivos, Guachetá es una alternativa para descubrir los sabores, la historia y los paisajes de Cundinamarca a través de experiencias que permiten conocer de cerca la esencia campesina y cultural de la provincia de Ubaté.