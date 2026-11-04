Nueva York es uno de esos destinos que nadie debería dejar de visitar, pues tiene una combinación de cultura, historia, arquitectura, entretenimiento y diversidad que difícilmente se encuentra en otros lugares.

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Conocida como la ciudad que nunca duerme, ofrece escenarios emblemáticos como Times Square, Central Park y la Estatua de la Libertad, que hacen parte de su identidad y la convierten en uno de los lugares más reconocidos del mundo, a lo que se suma una amplia oferta de museos, espectáculos de Broadway, restaurantes, tiendas y barrios muy distintos.

Recorrer sus calles, disfrutar de sus miradores, probar su gastronomía y descubrir sus contrastes permite vivir experiencias muy variadas en un mismo viaje, razones por las que la Gran Manzana sigue cautivando a millones de visitantes. La guía internacional de viajes Time Out plantea algunos planes que no deberían faltar en la agenda y que pueden sumarse a los tradicionales.

El Puente de Brooklyn de la ciudad de Nueva York se extiende sobre el East River. Foto: Getty Images

Pasear por el puente de Brooklyn

Sin duda, este es uno de los lugares emblemáticos que no pueden faltar en un recorrido por Nueva York. Inaugurado en 1883, esta histórica estructura ofrece una vista privilegiada del horizonte de Manhattan, el río Este y los imponentes rascacielos de la ciudad.

Su pasarela peatonal, sus característicos cables de acero y su arquitectura lo convierten en un escenario ideal para tomar fotografías, admirar el paisaje y disfrutar de una de las experiencias más representativas de la Gran Manzana.

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Visitar el Museo de Historia Natural

La publicación destaca que aunque la emblemática ballena azul es una de las exhibiciones más reconocidas y apreciadas del museo, no es el único motivo para recorrer sus instalaciones.

La oferta incluye otras muestras que vale la pena descubrir, como Dinosaurs Among Us, que explora la relación entre los dinosaurios y las aves actuales, y revela que algunas de estas criaturas prehistóricas tenían plumas, y Crocs: Ancient Predators in a Modern World, una exposición inaugurada a finales de mayo que presenta cuatro especies de cocodrilos que aún habitan el planeta, incluida una que vive en ambientes boscosos.

Strand Bookstore en la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images

Conocer Strand Bookstore

Esta es una de las librerías independientes más emblemáticas de Nueva York. Sus estantes reúnen más de 2,5 millones de ejemplares nuevos, usados y difíciles de conseguir. El lugar es un paraíso para los amantes de la lectura, pues ofrece desde títulos económicos y clásicos de la literatura hasta poesía y obras de no ficción. En su tercer piso también se pueden encontrar primeras ediciones, ejemplares poco comunes y libros firmados.

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Ver animales en el Zoológico del Bronx

Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y la vida silvestre, este lugar es ideal.

Con más de 107 hectáreas, es considerado el zoológico urbano más grande de Norteamérica y alberga una amplia variedad de especies y ecosistemas.

Aunque recorrerlo por completo puede tomar más de un día, es posible dedicar unas horas a conocer espacios destacados como Congo Gorilla Forest, World of Reptiles y Himalayan Highlands.

Visitar el Zoológico del Bronx, uno de los planes imperdibles en Nueva York. Foto: Getty Images/500px Prime

Subirse al ferri de Staten Island

Una de las experiencias más curiosas en Nueva York es tomar el ferry gratuito que ofrece vistas panorámicas de la Estatua de la Libertad y el horizonte de Manhattan.

El recorrido dura aproximadamente una hora, ida y vuelta, y cuenta con una alternativa para comprar cerveza a precios económicos a bordo, lo que permite disfrutar del paseo con un ambiente relajado y una panorámica diferente de la ciudad.