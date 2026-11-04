Este es el nuevo requisito obligatorio que deben cumplir los viajeros para ingresar a Estados Unidos

Quienes tengan previsto viajar a Estados Unidos durante los próximos días, ya sea porque ese país es su destino final o porque deben realizar una conexión aérea en alguno de sus aeropuertos, tendrán que cumplir con una nueva disposición antes de abordar su aerolínea.

Estados Unidos dejará ingresar a extranjeros con este documento especial, no es la visa ni el pasaporte

La medida, establecida por las autoridades sanitarias y aeronáuticas, busca fortalecer los mecanismos de prevención y vigilancia frente a posibles amenazas para la salud pública.

Desde el 3 de noviembre, los pasajeros deben completar y firmar una declaración jurada como parte de los protocolos sanitarios previos al embarque.

La disposición se adoptó en respuesta a las medidas de seguimiento epidemiológico por el brote de ébola reportado en África. Mediante este documento, cada viajero debe certificar que no ha permanecido en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su desplazamiento.

Los viajeros a Estados Unidos deben cumplir con una serie de requisitos, a los que se suma uno relacionado con salud pública. Foto: Getty Images

La exigencia cobija a todos los pasajeros, sin importar si permanecerán en territorio estadounidense o si continuarán su recorrido hacia otro país. Por esta razón, las compañías aéreas comenzaron a comunicar a sus usuarios las condiciones del nuevo procedimiento y los pasos que deberán seguir antes de tomar el vuelo.

Cómo completar el formulario antes de abordar

Para facilitar el cumplimiento de este requisito, se habilitó en formato digital. Los viajeros podrán acceder al documento mediante las páginas web de las aerolíneas o sus plataformas de registro en línea, donde deberán proporcionar los datos solicitados y aceptar las condiciones establecidas por las autoridades de salud.

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Al finalizar el diligenciamiento, recibirán un comprobante que podrán conservar en su celular o imprimir para presentarlo cuando sea necesario. Si el pasajero es menor de edad, sus padres, tutores o representantes legales tendrán que encargarse de completar y firmar el formulario, que no tienen ningún costo.

Si bien este documento puede diligenciarse por internet en pocos minutos, la recomendación es hacer este trámite con suficiente anticipación y no esperar hasta el momento de abordar. Las autoridades sugieren completar el proceso varias horas antes del vuelo, teniendo en cuenta que las plataformas digitales pueden presentar demoras o dificultades cuando aumenta el número de usuarios.

Los viajeros en Estados Unidos cumplen un nuevo requisito desde el 3 de noviembre. Foto: Getty Images

También es conveniente guardar la confirmación del trámite y comprobar que la información registrada sea correcta. Tener el documento disponible antes de llegar al aeropuerto puede facilitar las verificaciones de la aerolínea y reducir el riesgo de retrasos durante el registro o el embarque.

Este requisito se suma a los ya tradicionales, como tener el pasaporte vigente y cumplir con los requisitos de visa o autorización electrónica de viaje, según corresponda a su nacionalidad y situación migratoria.

De igual manera, se recomienda verificar los tiquetes, las reservas y el itinerario completo, especialmente cuando se trate de viajes turísticos, estadías temporales o conexiones internacionales. De esta manera, los pasajeros podrán cumplir tanto con las exigencias migratorias como con las nuevas disposiciones sanitarias antes de iniciar su recorrido.