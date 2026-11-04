Finanzas
Esto le costaría viajar entre Bogotá y Doha con la entrada en operación de Qatar Airways
La nueva ruta conecta a Colombia con Oriente Medio y amplía las alternativas para viajar hacia Asia y Oceanía.
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4 de noviembre de 2026 a las 12:00 p. m.
Qatar Airways empezará operaciones a Colombia. Foto: Getty Images
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