Jessica Cediel es una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana. Gracias a su talento, carisma y trayectoria en los medios de comunicación, la presentadora ha conseguido consolidar una importante carrera profesional que no solo le ha permitido destacarse en el país, sino también en escenarios internacionales.

Sin embargo, esa popularidad también ha traído consigo una constante exposición a los comentarios y opiniones de los internautas y, al igual que ocurre con otras grandes celebridades del mundo del espectáculo, no ha estado exenta de las críticas.

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En distintas oportunidades, la también modelo ha tenido que enfrentar cuestionamientos relacionados con sus decisiones, comportamientos, creencias religiosas y preferencias personales, siendo el tema de polémica más reciente su asistencia al concierto de Ryan Castro en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Ante esta situación, Cediel decidió romper el silencio y referirse públicamente a los cuestionamientos que ha recibido a través de sus historias de Instagram, donde expuso que algunas personas han criticado sus preferencias musicales, al considerar que estas no son coherentes con su fe cristiana.

“Los pocos y pocas que estaban criticando que cómo así que soy cristiana y estoy en un concierto, o sea mi gente, ¿qué pretenden, que no tenga vida? Entonces mejor dicho que porque uno es cristiano supuestamente no puede hacer nada. No mis amores”, comentó la presentadora en la publicación.

Posteriormente, a modo de defensa, la bogotana cuestionó la actitud de quienes la critican y señaló que juzgar las acciones de los demás también representa una falta moral. De hecho, afirmó que pueden estar incurriendo en comportamientos igual de cuestionables que aquellos que tanto reprochan.

“Recuerden que los que señalan y los que juzgan están pecando más o igual que los que están haciendo cosas malas con intención”, recalcó Jessica Cediel.

Además, compartió una reflexión al mencionar que “cada quien juzga desde lo que tiene en el corazón, de verdad no se carguen con cosas que no valen la pena, ustedes saben quiénes son, ustedes saben qué clase de relación tienen con Dios”.

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Por último, la modelo hizo referencia a los comentarios negativos que recibe por su apariencia física y desmintió el supuesto uso constante de filtros. Aseguró que su aspecto exterior está estrechamente relacionado con su bienestar emocional y la tranquilidad que siente en su interior.