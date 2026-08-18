Jessica Cediel recibió críticas tras el terremoto y dejó contundente mensaje en redes sociales

La tragedia que dejó el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto generó una ola de solidaridad entre figuras públicas. Sin embargo, las ayudas no estuvieron exentas de cuestionamientos.

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La reconocida presentadora Jessica Cediel fue una de las famosas que terminó en medio de las críticas y decidió pronunciarse públicamente al recibir una gran cantidad de comentarios.

La comunicadora social utilizó sus redes sociales para referirse a los comentarios relacionados con las donaciones destinadas a las personas afectadas por la emergencia.

Según explicó, algunas de las ayudas no necesariamente tienen que hacerse públicas para demostrar que existen.

Jessica Cediel Foto: Instagram @jessicacedielnet

“No juzguen. Todas las ayudas que se hacen no tienen que estar publicadas”, expresó Cediel, quien también señaló que cada persona tiene derecho a decidir si comparte o no las acciones solidarias que realiza.

Su mensaje surgió precisamente en medio de los cuestionamientos de algunos usuarios, quienes le pedían explicaciones sobre su participación en las ayudas para los damnificados.

Ante esto, la bogotana fue enfática en que no considera necesario mostrar cada aporte en redes sociales.

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“Muchos hemos ayudado y no tenemos que estar acá diciendo, o muchos queremos publicar que estamos ayudando; cada quien decide y tiene la libertad de compartir qué hace y qué no”, manifestó.

Cediel también aprovechó el momento para hacer un llamado a la empatía y pidió evitar los señalamientos cuando Colombia atraviesa una situación de emergencia. Para la presentadora, cualquier contribución puede ser valiosa, independientemente de la manera en que se realice.

“Si usted no sabe, no critique porque nadie sabe la realidad y el día a día de cada quien”, afirmó.

La también modelo cerró su reflexión con un mensaje de unidad y esperanza, y haciendo un llamado a que los colombianos continúen apoyando a quienes resultaron afectados en territorios como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.