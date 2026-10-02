“Vamos con toda”: Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ estaría listo para dar el salto a Alcaldía de Cartagena

El creador de contenido cartagenero Eduardo José Ferrer Almanza, reconocido en el entorno digital y en la televisión nacional bajo el usuario de Alfredo Redes, ha generado conversación en redes tras publicar una serie de declaraciones en las que se refiere a una hipotética candidatura a la Alcaldía de Cartagena.

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El hecho llama la atención tanto por su alcance en redes como por el contexto humorístico que suele caracterizar la producción audiovisual del influenciador.

A través de sus historias de Instagram, el exparticipante del reality La Casa de los Famosos Colombia compartió diversos videos junto a su equipo de trabajo donde abordó de manera explícita el tema político.

“La gente me está preguntando la campaña política. Vamos para adelante, aquí estoy con mi asesor político, este asesor de redes, marketing digital (...) Estamos aquí en una reunión para lanzar la campaña del alcalde Ferrer”, afirmó el creador de contenido durante una de sus intervenciones.

Posteriormente, en un tono que busca marcar distancia respecto a los esquemas tradicionales de financiación electoral, agregó:

“Familia, voy a poner algo bien claro, un punto: plata no hay. Esta campaña es correcta, de corazón, algo honesto. Nosotros vamos a recoger firmas, vamos a recoger más de 100.000 firmas aquí en Cartagena porque en mi mandato, papi, las cosas se van a hacer bien, vamos con toda”.

Es importante precisar que el creador de contenido ha desarrollado de manera recurrente personajes de ficción y bromas de calle.

Entre sus caracterizaciones más conocidas figura precisamente la del “Candidato Ferrer”, una parodia de los políticos tradicionales de la región Caribe.

Por esta razón, no es posible saber con certeza si sus declaraciones recientes responden a un proyecto político formal o si forman parte de una estrategia de entretenimiento para sus redes digitales.

Hasta la fecha, no existe un registro oficial o solicitud de inscripción, ni aval de ningún partido político que respalde una candidatura de Eduardo José Ferrer Almanza ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por lo tanto, y hasta el momento, las manifestaciones del influenciador se enmarcan en el ámbito de la opinión o la creación de contenido en redes sociales, y no un lanzamiento oficial de una campaña política.

Eduardo José Ferrer Almanza construyó su audiencia digital mediante videos enfocados en el humor cotidiano, las vivencias del Caribe colombiano y las dinámicas urbanas de Cartagena.

Su popularidad aumentó considerablemente tras su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, reality en el que alcanzó el quinto lugar tras varios meses de competencia.

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Posterior a su paso por la televisión, el influenciador ha diversificado sus actividades en la capital de Bolívar. Entre sus iniciativas destaca su vinculación como presidente de La Heroica F.C., equipo estructurado para representar a Cartagena en la Liga Colombiana de Creadores de Contenido, además de diversos emprendimientos comerciales.

Por ahora, el anuncio de la recolección de firmas permanece como una declaración emitida en redes, a la espera de que el propio creador de contenido aclare si se trata de una aspiración real o de una nueva entrega de su contenido humorístico habitual.