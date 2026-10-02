Martha Restrepo vivió tensionante momento con los jurados de ‘MasterChef Celebrity’: Claudia Bahamón reaccionó

La tensión volvió a sentirse en la cocina de MasterChef Celebrity durante el capítulo emitido este 1 de octubre. A medida que avanza la competencia, los retos se vuelven más exigentes y cualquier error puede terminar afectando la permanencia de los participantes. Esta vez, Martha Restrepo no ocultó su molestia luego de conocer la decisión de los jurados.

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El desafío tuvo como protagonista al chef Jorge Rausch, quien acompañó a los concursantes durante la preparación de sus platos en una dinámica conocida como ‘Cocina con el chef’. La prueba exigía concentración y precisión, pues los participantes debían elaborar dos preparaciones iguales siguiendo las indicaciones entregadas durante el reto.

Después de que terminara el tiempo en las estaciones, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch probaron las preparaciones y analizaron el resultado de cada participante. Tras la degustación, los jurados determinaron que Emiro Navarro recibiría el pin de inmunidad.

Martha Restrepo confesó que tuvo delicada adicción que afectó su salud. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @marticarestrepo

Sin embargo, la decisión que generó mayor tensión llegó cuando se conoció quiénes tendrían que ponerse el delantal negro. Entre los elegidos estuvo Martha Restrepo, una decisión que no pareció convencer a la participante.

La reacción de Restrepo llamó la atención dentro de la cocina. Su expresión dejó ver que no estaba de acuerdo con la valoración que habían hecho los chefs sobre su preparación y el momento no pasó desapercibido para Claudia Bahamón.

La presentadora se acercó a la participante y reconoció que podía entender su estado de ánimo. “Yo también tengo rabia, Marthica, pues, está triste”, comentó Bahamón durante el momento.

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Restrepo, por su parte, negó estar molesta y respondió de manera contundente: “No, yo no tengo rabia”.

La situación quedó como uno de los momentos más comentados del capítulo, especialmente porque el delantal negro representa una alerta para los concursantes que continúan en competencia.

Además de Martha Restrepo, Jimmy Vásquez recibió el mismo resultado durante el reto. Con ambos participantes en riesgo, la competencia entra en una nueva etapa en la que cada preparación tendrá todavía más peso frente a las decisiones de los jurados.