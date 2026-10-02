¿Es más caro asegurar un carro eléctrico? Esta es la diferencia con uno de gasolina

Los carros eléctricos han tenido un gran crecimiento en Colombia, donde se observa cómo varios usuarios han ido acoplándose a las ventajas que ofrecen ante los tradicionales.

Seguro para carros Tesla en Colombia: esto es lo que cubre

De acuerdo con los reportes de Fenalco y la Andi, entre los meses de enero y septiembre del 2026, se han matriculado 39.784 unidades eléctricas nuevas, presentando una variación acumulada de 221,7 %.

Y en los conductores ha surgido la duda de cuál es el costo de proteger su inversión. Para responder a esta inquietud, la agencia digital de seguros Seguro Canguro analizó más de 6.000 cotizaciones de carros eléctricos en 13 aseguradoras del país y encontró que las tarifas para modelos eléctricos pueden llegar a estar incluso levemente por debajo de los carros que hacen uso de combustibles tradicionales.

¿Qué demuestran los resultados?

Durante bastante tiempo, personas aseguraron que respaldar una tecnología que estaba emergiendo traería consigo primas altas. No obstante, el estudio indica que llega a costar prácticamente lo mismo, o incluso menos en determinados casos.

El valor de la póliza obedece principalmente al precio del carro y la comparación de este con otros autos de valores similares.

El precio del vehículo es uno de los factores que las aseguradoras tienen en cuenta para establecer el valor de la póliza. Foto: Getty Images

Según Seguros Canguro, para los vehículos que tienen un valor de 90 a 120 millones de pesos, la oferta todo riesgo más económica equivale al 2,07 % del valor si es eléctrico y 2,13 % si es gasolina.

En el caso de carros con valores entre 160 millones y 220 millones, la tasa fue de 1,69 % para eléctricos y 1,92 % para los de gasolina.

La prima típica para un vehículo eléctrico parte de un valor de $ 2.359.060 al año. Modelos como el Tesla Model Y, el BYD Yuan Up y el MG S5 pueden asegurarse entre $ 2.343.700, $ 2.273.545 y $ 1.741.764 anuales, respectivamente.

El estudio también indica que los vehículos híbridos son los más baratos para asegurar, teniendo entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales por debajo de la gasolina en cada rango.

Para el resto de valores por el seguro todo riesgo, los porcentajes para los carros eléctricos, híbridos y de gasolina se ven de la siguiente manera: