Cómo identificar fallas en su moto antes de una reparación costosa: señales que debe revisar

Existen varias señales por las que una moto necesita de un mantenimiento lo más antes posible. Este puede aparecer incluso de las formas más diminutas: un ruido anormal, una vibración que no estaba o una pérdida de potencia.

Comprar una moto nueva o usada en Colombia: ¿cuál es la mejor opción?

Conocer estas fallas ayuda al conductor a evitar un hecho que derive en fallas costosas y mantiene la moto en las mejores condiciones para conducir.

Al utilizarla regularmente, muchos motociclistas se terminan acostumbrando al comportamiento de su motocicleta y dejan pasar esos cambios creyendo que no son lo suficientemente importantes. No obstante, si se siguen ignorando, puede traer consecuencias graves.

De acuerdo con Dismerca, hay varias fallas que pueden reconocer los usuarios cuando están conduciendo y que indican que se debe realizar prontamente un mantenimiento.

El comportamiento habitual de una motocicleta puede cambiar cuando alguno de sus componentes presenta una falla. Foto: Getty Images

Los motores tienen un sonido característico que los conductores reconocen a través del tiempo. Si este ruido en un momento cambia o comienza a parecer un golpeteo metálico, es un índice de que algo no está funcionando como corresponde.

Algunos de los ruidos extraños pueden estar relacionados con falta de lubricación, piezas internas desgastadas, válvulas desajustadas o problemas en el sistema de combustión.

Si el motor comienza a perder fuerza, es otra señal de que es necesario llevarlo a mantenimiento. Puede ocurrir en situaciones en las que el conductor acelera y la moto tarda más en reaccionar o en situaciones en las que es puesta a prueba, como subir una pendiente; no funciona como antes.

Esta clase de comportamiento puede estar relacionada con varios aspectos, como el filtro de aire, la bujía o el sistema de combustible.

El arranque de la moto puede indicar que algo necesita revisión. Si esta tarda demasiado en arrancar o se necesitan varios intentos para encenderla, es posible que el sistema de arranque esté fallando.

Las causas más comunes incluyen una batería en mal estado, bujías desgastadas, problemas eléctricos y conexiones defectuosas.

Una revisión periódica permite identificar posibles problemas antes de que afecten el funcionamiento de la motocicleta. Foto: Getty Images

Cuando aparecen varias de estas señales, lo ideal es no ignorarlas y dirigir el vehículo a un taller para realizar el respectivo mantenimiento. Preferiblemente, en situaciones como estas es mejor realizar una revisión completa para poder identificar el origen del problema.

Este cuidado se encuentra acompañado de revisiones periódicas y el uso de repuestos adecuados, lo cual permite que la motocicleta funcione correctamente durante más tiempo y conserve un buen nivel de seguridad al conducir.