Comprar una moto nueva o usada en Colombia: ¿cuál es la mejor opción?

Comprar una moto siempre trae consigo varias preguntas, entre ellas si lo ideal es conseguir una nueva o una usada. Cada una de ellas brinda tanto ventajas como desventajas, por lo que lo ideal es que la opción se acople más a las necesidades, presupuestos y preferencias personales que tiene el usuario.

¿Piensa comprar una moto? Estos son los detalles que no debería pasar por alto

De acuerdo con Symcolombia, existen varios pros para conseguir una moto nueva, una de ellas con la garantía del vehículo, ya que al ser una unidad recientemente hecha, tiene respaldo del fabricante que cubre posibles fallos o defectos, brindando una mayor tranquilidad y protección ante cualquier gasto inesperado.

Otro punto clave es en materia de la tecnología, incorporando las últimas innovaciones que existen en el mercado automotor en seguridad, rendimiento y comodidad.

Comprar una moto nueva o usada implica evaluar las condiciones y costos asociados con cada alternativa. Foto: Andrei - stock.adobe.com

Generalmente, una motocicleta nueva tiene una vida útil más larga que una moto usada. Eso sí, depende exclusivamente del tipo de cuidado que se le dé por parte del conductor.

Sin embargo, se ponen sobre la mesa otros aspectos que pueden brindar dudas a futuros compradores, entre ellos el precio de la moto, esto debido a que, al ser los modelos más nuevos en el mercado, tienden a ser más costosos que las usadas.

También se tiene en cuenta la depreciación, ya que estos vehículos pierden su valor rápidamente, sobre todo durante los primeros años. Además, el costo del seguro suele ser más elevado para las motos nuevas.

Por otro lado, una moto usada brinda varios beneficios económicos, ya que son vendidos a precios mucho más razonables que los nuevos, permitiendo ahorrar dinero.

Las motocicletas usadas pueden representar una alternativa para quienes buscan reducir el costo de compra. Foto: Getty Images

Su depreciación es otro punto clave al ya haber pasado por esa etapa, por lo que la pérdida de valor es menor.

Aun así, comprar una moto usada trae dificultades; existe el riesgo de que el vehículo tenga problemas mecánicos o requiera reparaciones. Por lo general, las motos usadas no tienen garantía o tienen una, pero por tiempo limitado.

Existen ocasiones en las que el historial de una motocicleta vieja es desconocido, por lo que trae dudas y en ocasiones sorpresas desagradables.

¿Cuál es la mejor opción?

Escoger entre una motocicleta nueva o vieja depende exclusivamente de las necesidades y presupuesto del cliente. Si este busca la tranquilidad de una garantía, la última tecnología y no hay dificultades en invertir un poco más, una moto recién fabricada es la mejor opción.

En cambio, si lo ideal es ahorrar dinero, no hay tanta preocupación ante el riesgo de posibles problemas; lo mejor es comprar una moto usada.