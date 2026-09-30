Cómo consultar el historial de siniestros de un carro en Colombia gratis: esta es la página clave

Revisar el historial de siniestros de un vehículo antes de comprarlo es un acto de prevención que puede ahorrar mucho dinero. Aunque no muchos lo saben, esta consulta se puede hacer a través de la página web de Fasecolda.

¿Piensa en comprar vehículo usado? Esta es la forma de conocer el historial del carro para evitar algún inconveniente

Fasecolda es la Federación de Aseguradoras Colombianas, por lo que tiene la información de los autos reportados en estas compañías donde se registró una reclamación.

En el sitio web de esta federación es posible consultar por placa el vehículo de interés y allí se debe evidenciar el histórico de las reclamaciones que tienen estos vehículos. Ahora bien, es importante precisar que en ocasiones no aparecen allí todos los siniestros que ha tenido un carro; sin embargo, es una buena herramienta inicial para consultar.

Link de la página clave y paso a paso para poder hacer la consulta gratuita

La página es www.fasecolda.com/ramos/automoviles/historial-de-accidentes-de-vehiculos-asegurados/. Para hacer efectiva la consulta, se debe seguir el siguiente paso a paso:

Aceptar los términos y condiciones de la página. Registrar su correo electrónico. Diligenciar el código que Fasecolda envía al correo registrado. Consultar con la placa del vehículo.

Captura de pantalla de www.fasecolda.com. Foto: www.fasecolda.com

Esta verificación permite determinar si un vehículo sufrió daños severos que derivaron en una declaratoria de pérdida parcial o total.

No obstante, portales especializados en el sector automotriz recomiendan complementar el historial con otras herramientas de diagnóstico para garantizar una compra segura cuando se trata de un vehículo usado.

Más trucos que permiten saber si un carro sufrió alguna colisión

Además de consultar el historial en Fasecolda, cualquier persona puede solicitar una cotización en algunas de las aseguradoras sobre el vehículo. Estas compañías tienen acceso a otros softwares con más información que Fasecolda en muchas ocasiones.

Ojo con las estafas: así puede conocer si un carro usado fue accidentado

Ahora bien, el asesor de la aseguradora puede que no revele a detalle las reclamaciones; sin embargo, blogs como el de GranAutos revelaron que esta consulta sirve como ‘medidor’, ya que si 2 o más aseguradoras rechazan el todo riesgo o cotizan precios muy altos, son señales de una reclamación importante o pérdida total.

Puede que con todas estas revisiones, aun el comprador no esté seguro y dude del historial del vehículo. Para estar 100% seguro de que un vehículo no ha sufrido ninguna colisión ni tiene una reclamación, se debe someter el carro a un peritaje.

Un experto peritando un vehículo en tiempo real. Foto: Getty Images

La importancia de que un carro haya sufrido o no una reclamación tiene que ver con la seguridad que puede brindar al conductor y sus ocupantes. Según los especialistas, un auto que haya sido colisionado pierde seguridad en caso de que su estructura tenga una malformación; sin embargo, no siempre es así.

Además, esto genera que un vehículo reportado con una pérdida total no sea asegurado para una póliza todo riesgo o este sea muy costoso.