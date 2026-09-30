Reportan ciclista muerto tras fatal accidente con tractomula en la vía La Vega-Bogotá

Una tragedia vial se registró este miércoles en uno de los principales corredores de entrada de Bogotá. Un ciclista murió tras verse involucrado en un accidente con una tractomula en la vía La Vega-Bogotá, en inmediaciones del peaje de Siberia.

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De acuerdo con el reporte preliminar realizado por usuarios en distintas redes sociales, el siniestro dejó al ciclista sin vida en el lugar. Hasta el momento no se han informado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.

La emergencia generó paso restringido en la zona, mientras las autoridades hacen presencia para adelantar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

Ciclista fallecido en accidente de tránsito en la vía La Vega-Bogotá el miércoles, 30 de septiembre. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

El punto donde ocurrió el accidente registra además un alto flujo vehicular, por lo que la situación ha comenzado a generar afectaciones en la movilidad de quienes utilizan este corredor para entrar a Bogotá o desplazarse hacia otros municipios de Cundinamarca.

Por ahora, los vehículos pueden transitar por la berma mientras avanzan las labores de las autoridades en el lugar del siniestro.

Los equipos encargados de atender la emergencia también trabajan para facilitar la circulación y restablecer progresivamente la normalidad en la vía.

La vía La Vega-Bogotá es uno de los corredores utilizados para conectar la capital con el occidente de Cundinamarca y otros destinos, por lo que cualquier restricción en este punto puede generar congestión, especialmente durante momentos de alto flujo vehicular.

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre la identidad de la víctima ni sobre las causas del accidente.