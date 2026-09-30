Inmuebles en Bogotá, Medellín y Barranquilla de la SAE salen a subasta desde $29 millones

Este miércoles 30 de septiembre, se conoció que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por medio de Activos por Colombia, tiene más de 30 propiedades ubicadas en diferentes regiones del país que entrarán a una nueva subasta electrónica en la que los interesados encontrarán precios base desde los $29 millones.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, hay casas, apartamentos, locales comerciales, oficinas, lotes, fincas y otros bienes de mayor escala, con alternativas dirigidas a diferentes presupuestos y perfiles de compradores que fueron decomisados por las autoridades por haber sido adquiridos con dineros irregulares en Colombia.

La SAE está al frente de esta subasta por medio de Activos Colombia. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Los inmuebles están situados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali, además de otros municipios del territorio nacional.

“La selección está distribuida en Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali y otros municipios del país, lo que permite reunir en un mismo proceso opciones para distintos presupuestos, usos y perfiles de comprador”, detallaron sobre la oferta.

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Uno de los puntos centrales de la convocatoria es que todo el procedimiento será virtual. Las personas interesadas podrán revisar las propiedades disponibles, conocer las condiciones establecidas para cada inmueble, registrarse y posteriormente realizar sus ofertas en línea.

“La convocatoria está abierta al público y se desarrolla de manera completamente virtual. Los interesados pueden consultar el portafolio, conocer las condiciones de cada bien, registrarse y presentar sus ofertas en línea desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse”, explicaron.

Las fechas de la subasta

El registro para participar estará habilitado entre el 28 y hasta hoy 30 de septiembre. Después de cumplir con las etapas establecidas dentro del proceso, los usuarios que resulten habilitados podrán presentar sus respectivas ofertas.

La apertura de la subasta está programada para el próximo 15 de octubre y permanecerá disponible durante 24 horas. El cierre será el 16 de octubre. Los interesados podrán consultar previamente aspectos como la ubicación de cada propiedad, sus características, el precio base y las condiciones establecidas para participar en la convocatoria.

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“Una vez completadas las etapas requeridas, los usuarios habilitados podrán presentar sus ofertas durante la jornada de subasta. La apertura será el 15 de octubre y el cierre 24 horas después, el 16 de octubre”, señala la información entregada sobre el proceso.

Se conoció que Activos por Colombia es operador comercial de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y del Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV). Actualmente, cuenta con un portafolio superior a los 5.000 inmuebles ubicados en distintas regiones del territorio nacional.