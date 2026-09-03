Casas y apartamentos desde $20 millones en remate de la SAE; así puede adquirirlos por medio del Fondo del Ahorro

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en alianza con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), presentó una alternativa para quienes buscan adquirir vivienda, locales u otros inmuebles a precios que parten desde los 20 millones de pesos.

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La oferta incluye propiedades ubicadas en diferentes ciudades del país y contempla opciones de financiación para los compradores que cumplan con los requisitos.

Entre las opciones disponibles aparecen apartamentos, casas, locales comerciales, oficinas, lotes y otros bienes distribuidos en diferentes zonas del territorio nacional.

Esto permite que la convocatoria no esté dirigida únicamente a quienes buscan vivienda, sino también a personas interesadas en adquirir un inmueble para desarrollar una actividad comercial o como alternativa de inversión.

El Fondo Nacional del Ahorro permite financiar las propiedades. Foto: Fondo Nacional del Ahorro

De acuerdo con la información divulgada sobre el programa, el FNA puede financiar hasta el 80 % del valor de determinados inmuebles.

Sin embargo, esto no significa que todas las propiedades tengan las mismas condiciones de financiación, por lo que cada comprador deberá verificar previamente si el inmueble que le interesa puede ser adquirido mediante crédito y si cumple con los requisitos establecidos por el Fondo.

Para conocer las propiedades disponibles, los interesados pueden consultar el inventario de inmuebles de la SAE (https://www.saesas.gov.co/) y revisar información como ubicación, características y precio.

Posteriormente, deberán adelantar el proceso correspondiente para participar en la compra y, si requieren financiación, realizar el trámite ante el FNA.

La Sociedad de Activos Especiales busca facilitar a los colombianos el proceso de comprar y vender propiedades. Foto: 123RF / SAE

Hay que indicar que las personas deberán cumplir con los requisitos y presentar los documentos que les soliciten las entidades al momento de intentar realizar la compra.

Las propiedades pueden incorporarse o retirarse a medida que avanzan los procesos de comercialización y subasta, por lo que una oferta disponible hoy podría no estarlo posteriormente. Por ello, antes de tomar cualquier decisión, se recomienda revisar de manera frecuente los canales oficiales de la SAE para confirmar el valor actualizado de los inmuebles.