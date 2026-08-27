Finanzas

¿Fue afectado por el terremoto? Así puede acceder a cesantías y beneficios pensionales de Colfondos

La entidad habilitó opciones relacionadas con cesantías y beneficios pensionales para atender las consecuencias de la emergencia.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

27 de agosto de 2026 a las 6:32 p. m.
Colfondos anunció medidas a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
Colfondos anunció medidas a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Foto: Montaje Semana
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