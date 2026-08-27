Silvestre Dangond despide a Fabio Torres, el Rector: el emotivo homenaje en Valledupar

El gremio musical y empresarial de Valledupar se reunió esta semana para rendir homenaje a Fabio Torres, reconocido publicista y gestor cultural conocido en el entorno vallenato como el Rector.

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Sus exequias, celebradas entre el martes 25 y el miércoles 26 de agosto en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, contaron con la presencia de familiares, allegados y figuras de la música, entre ellos el cantante Silvestre Dangond, quien dedicó unas palabras en memoria de su amigo y colaborador.

Durante las honras fúnebres, Silvestre Dangond tomó la palabra en el atril para recordar la trayectoria compartida con Torres y el impacto de su partida.

El artista vallenato enfatizó en la cercanía de su vínculo personal y profesional a lo largo de los años.

“Vivimos para morir y morimos para vivir. Esta es la segunda vez parado de manera inesperada frente a todos estos hermanos, despidiendo a un amigo y a un hermano”, expresó el intérprete durante su intervención.

Dangond destacó la evolución de su relación con el empresario, señalando cambios en el ámbito personal y familiar que vivieron a la par.

“Me llena de gratitud saber que evolucionamos juntos, que fuimos cambiando la forma de comunicarnos, de celebrar, de compartir, de ser padres, de ser hijos, amigos, hermanos”, afirmó.

#Comunidad😢 "Fabio Torres 'El Rector', cómo te bautice No habrá valla que no me recuerde a ti, ni logo de Zona creativa que no reconozca", el sentido discurso de despedida de Silvestre Dangond a su amigo Fabio Torres pic.twitter.com/JU2ALtVCnC — EL PILÓN (@El_Pilon) August 26, 2026

Dentro del recinto, la jornada estuvo marcada por momentos de recogimiento entre los asistentes y la familia Torres Martínez. En particular, la cercanía manifestada entre el cantante y la pequeña hija del empresario, María Fátima, fue percibida por los presentes como un gesto de acompañamiento en medio del duelo.

Fabio Torres fue una figura vinculada a la publicidad y al emprendimiento en la capital del Cesar, destacándose por su labor al frente de proyectos como la empresa Zona Creativa, dedicada al diseño y la comunicación visual.

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Sobre esta faceta, Dangond señaló la permanencia de su trabajo en la ciudad:

“No habrá valla que no me recuerde a ti ni logo de Zona Creativa que no reconozca en el camino. Qué significativo es dejar un legado, un camino trazado lleno de inspiración y cerrar un ciclo con la frente en alto”.

Por su parte, María Fernanda Martínez, esposa del fallecido empresario, hizo pública una declaración en la que valoró la década transcurrida junto a Torres y reafirmó el compromiso con la crianza de su hija.

“Gracias por estos 10 años. Gracias por dejarme el fruto de nuestro amor, esa niña que fue la luz de tus ojos y tu orgullo siempre. Te prometo que cumpliré cada uno de nuestros sueños al lado de nuestra bebé”, manifestó Martínez mediante un mensaje público difundido tras las exequias.

Con las expresiones de afecto de la comunidad y del sector musical, Valledupar cerró las honras fúnebres de un personaje que dejó una impronta visible en la industria del diseño y en la escena artística regional.