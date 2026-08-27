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Margarita Rosa de Francisco subió particular imagen y mostró decisión que tomó en su vida personal: “Y, sí”

La celebridad ha compartido un poco de la realidad que vive desde hace varios años.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

27 de agosto de 2026 a las 1:31 p. m.
Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana.
Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana. Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

Margarita Rosa de Francisco se ha mantenido durante décadas como una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana. A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos y dado vida a personajes que la llevaron a ganarse el reconocimiento de varias generaciones, consolidándose como una referente de la actuación nacional.

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En los últimos años, la caleña ha disminuido sus apariciones en producciones para televisión y ha explorado otros espacios para desarrollar sus intereses personales y profesionales. La escritura, por ejemplo, se ha convertido en una de sus principales formas de expresión, permitiéndole compartir pensamientos, emociones y reflexiones sobre diferentes experiencias y situaciones de su entorno.

En medio del panorama político que surgió tras la salida de Gustavo Petro del poder, la actriz volvió a captar la atención de los usuarios de redes sociales. Margarita Rosa de Francisco sorprendió a sus seguidores con una particular publicación en su cuenta oficial de Instagram, que no pasó desapercibida y despertó distintas reacciones.

Según se vio, la artista reafirmó que no está interesada en comer carne de un animal o ser vivo que genere cariño o afecto. Esta decisión va de la mano de su estilo de vida actual, que evita esta clase de productos alimenticios.

“No vuelvo a comer la carne de un animal que pueda pensar o expresar algo parecido al afecto”, se lee en la imagen del post, donde sumó casi 2.000 likes. “Y, sí”, agregó en el pie de foto.

Muchas personas reaccionaron y comentaron al respecto, apoyando su contenido por convicción. Algunos seguidores aplaudieron la decisión, asegurando que era una forma bonita de retribuirle el cuidado al medioambiente.