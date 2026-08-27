Margarita Rosa de Francisco subió particular imagen y mostró decisión que tomó en su vida personal: “Y, sí”

Margarita Rosa de Francisco se ha mantenido durante décadas como una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana. A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos y dado vida a personajes que la llevaron a ganarse el reconocimiento de varias generaciones, consolidándose como una referente de la actuación nacional.

Margarita Rosa de Francisco reapareció con despampanante look y desató reacciones en medio de importante proyecto que paraliza HBO Max

En los últimos años, la caleña ha disminuido sus apariciones en producciones para televisión y ha explorado otros espacios para desarrollar sus intereses personales y profesionales. La escritura, por ejemplo, se ha convertido en una de sus principales formas de expresión, permitiéndole compartir pensamientos, emociones y reflexiones sobre diferentes experiencias y situaciones de su entorno.

En medio del panorama político que surgió tras la salida de Gustavo Petro del poder, la actriz volvió a captar la atención de los usuarios de redes sociales. Margarita Rosa de Francisco sorprendió a sus seguidores con una particular publicación en su cuenta oficial de Instagram, que no pasó desapercibida y despertó distintas reacciones.

Según se vio, la artista reafirmó que no está interesada en comer carne de un animal o ser vivo que genere cariño o afecto. Esta decisión va de la mano de su estilo de vida actual, que evita esta clase de productos alimenticios.

“No vuelvo a comer la carne de un animal que pueda pensar o expresar algo parecido al afecto”, se lee en la imagen del post, donde sumó casi 2.000 likes. “Y, sí”, agregó en el pie de foto.

Muchas personas reaccionaron y comentaron al respecto, apoyando su contenido por convicción. Algunos seguidores aplaudieron la decisión, asegurando que era una forma bonita de retribuirle el cuidado al medioambiente.