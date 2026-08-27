River Plate confirmó la salida de Eduardo Coudet y el técnico interino que lo reemplazará en el partido de este domingo contra Banfield por la Liga Argentina. El Chacho fue destituido luego de perder contra Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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“River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica”, se lee en el comunicado oficial.

“El cuerpo técnico estará conformado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo, y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi”, agregó el conjunto millonario.

Las últimas declaraciones de Coudet

Coudet también tuvo la oportunidad de despedirse. El entrenador argentino habló en rueda de prensa y lamentó la forma en la que tuvo que salir, teniendo en cuenta que su contrato iba hasta finales del próximo año.

“Soy el primero que se puso plazos y tenía en claro que hay que ganar y jugar bien”, declaró el Chacho.

Coudet agregó: “En el juego empezamos a encontrar cosas buenas que se iban a ir sosteniendo de jugar más por circunstancias de que los jugadores se iban conociendo, pero la necesidad imperiosa de los resultados no se nos da”.

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En la Liga Argentina, el conjunto marcha lejos de los primeros lugares, pero el plazo máximo estaba puesto en la Copa Sudamericana. No obstante, River cayó a manos de Santa Fe en la tanda de penales y se despidió en la fase de octavos de final.

“No es solo echarle la culpa a la mala suerte o a la desgracia, pero vienen sucediendo cosas. Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa y fue un punto de inflexión y determinante”, indicó.

Medios argentinos aseguran que Coudet renunció justo después del partido contra Santa Fe; sin embargo, los dirigentes prefirieron que no hablara ante la prensa en caliente y anunciara su renuncia un día después con más calma.

"CHACHO NOS HA EXPRESADO SU VOLUNTAD DE DAR UN PASO AL COSTADO"



🗣️ De esta manera, el presidente de River informó que Coudet dejó de ser entrenador del club pic.twitter.com/J19UEdXcoa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026

“Me encanta la exigencia de este club, soy un agradecido al club, a su gente y simplemente agradecer a todos. A los trabajadores, a los directivos, a mi cuerpo técnico. No correr para el costado a nadie porque todos han tenido participación. Y sobre todas las cosas, agradecido para con los jugadores”, agregó el DT.

Coudet llegó a River en marzo de este año, elegido como el reemplazo perfecto de Marcelo Gallardo. Durante su gestión tuvo altibajos en lo deportivo y dentro del camerino también pasó por situaciones polémicas, como la salida de Juan Fernando Quintero.

La tarea era eliminar a Santa Fe y recomponer el camino a partir de esa hipotética victoria; sin embargo, los cardenales sacaron un resultado histórico del Monumental gracias a los penales de Franco Fagúndez y Weimar Asprilla.