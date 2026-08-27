Lista de partidos que jugará Luis Díaz en Champions League: así quedó el sorteo del Bayern Múnich

Luis Díaz ya conoció su suerte para la primera ronda de la Champions League. Este jueves se realizó el sorteo de la fase liga en Mónaco y quedaron definidos los ocho rivales del Bayern Múnich.

Esta es la lista completa de partidos:

Arsenal (local)

Atlético de Madrid (visitante)

Real Betis (local)

Manchester United (visitante)

Bodo/Glimt (local)

Lille (visitante)

Slavia Praga (local)

Viking FK (visitante)

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Este no es el orden exacto de los partidos. La programación oficial será entregada por la UEFA el próximo sábado, luego de analizar los estadios y ciudades para cada uno de los compromisos.

Bayern Múnich es uno de los grandes favoritos a liderar la tabla de posiciones. Cabe recordar que los ocho primeros avanzan directamente a octavos de final, mientras que los clubes que terminan en la posición 9° a la 24° disputarán un playoff a ida y vuelta para determinar su tiquete.

Así reaccionó el Bayern Múnich

En su página web oficial, el Bayern Múnich calificó los ocho rivales que enfrentará en Champions League. Para el club bávaron serán “enfrentamientos tan atractivos como interesantes”.

“La UEFA publicará las fechas exactas de los partidos hasta el sábado 29 de agosto. Una vez establecidos los horarios definitivos, se podrán realizar las correspondientes solicitudes de entradas para los partidos del FC Bayern, tanto en casa como a domicilio”, agregó el comunicado oficial.

Champions League: lista completa de partidos y rivales tras el sorteo de la fase de liga 2026/27

Bayern Múnich completó seis años sin levantar la Champions League y ese es el principal objetivo del equipo dirigido por Vincent Kompany. La temporada pasada estuvieron muy cerca de llegar a la final, pero se quedaron en el camino a manos del París Saint-Germain.

Luis Díaz fue pieza fundamental para alcanzar esa fase. En cuartos de final marcó el gol decisivo frente a Real Madrid, luego de un ‘bombazo’ de media distancia que rompió la resistencia de Andriy Lunin y decantó la balanza a favor de los alemanes.

La ilusión de Lucho es volver a pelear por ‘la orejona’ y poderse llevar a casa la medalla de oro. Para eso necesita volver a demostrar un nivel superlativo, acompañando en ese temible tridente de ataque a Harry Kane y Michael Olise.

Luis Díaz durante un entrenamiento con el FC Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

¿Cuántos colombianos jugarán la Champions League esta temporada?

En este momento, hay cinco colombianos confirmados para disputar la fase liga de la Champions League. El principal opcionado es Luis Díaz, pero también están Luis Javier Suárez (Sporting CP), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Juan Camilo Hernández (Real Betis) y Nelson Deossa (Real Betis).

Jhon Janer Lucumí acabó de llegar a Juventus, pero el conjunto italiano no clasificó. Al terminar en la sexta casilla de la Serie A, disputarán la Europa League 2026/27. En ese mismo torneo estarán otros colombianos como Richard Ríos, Jhon Jader Durán, Camilo Durán, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y varios más.