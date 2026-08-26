Este viernes arranca una nueva temporada de la Bundesliga. Bayern Múnich, campeón vigente del fútbol alemán, abre el telón con un partidazo frente a Sttugart en el Allianz Arena.

Luis Díaz apunta a ser titular junto a Harry Kane y Michael Olise. El colombiano viene de ganar la Supercopa de Alemania frente a Borussia Dortmund, un resultado que elevó las expectativas sobre el equipo de Vincent Kompany.

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¿Dónde ver el partido de Bayern Múnich vs. Stuttgart?

El duelo de Bayern Múnich vs. Sttutgart está programado para este viernes a la 1:30 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión oficial corre por cuenta de ESPN en su señal principal.

Disney + también transmitirá el compromiso para los usuarios de dispositivos móviles, aunque es necesario tener una suscripción pagada al Plan Premium.

Bayern apunta al título

Como es costumbre en varias ligas europeas, el campeón vigente se encarga de jugar el primer partido. Bayern Múnich espera arrancar con pie derecho en uno de sus grandes objetivos de la temporada, enfrentando al Stuttgart de Sebastian Hoeneß.

El triunfo en la Supercopa fue suficiente para confirmar que el conjunto bávaro sigue siendo favorito a ganar todos los títulos en Alemania.

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“Cuando hay un Mundial y los jugadores no empiezan la preparación al mismo tiempo, no siempre es fácil para un equipo. Nosotros sacamos el máximo partido de la situación e intentamos integrar también a los jóvenes jugadores. Eso ha funcionado muy bien durante la preparación. Creo que estamos bien preparados para la temporada que viene”, apuntó Manuel Neuer.

Kompany tuvo que modificar su plan de trabajo durante la pretemporada, pues los jugadores fueron llegando en grupos hasta completar la plantilla. Sumado a eso, se presentó la situación médica de Jamal Musiala que impidió utilizarlo al 100 % en los amistosos preparatorios.

Luis Díaz, por ejemplo, llegó a principios de agosto e hizo parte de la gira por Asia, pero Harry Kane y Michael Olise apenas se incorporaron hace unos días en Alemania. Su primer partido juntos como tridente fue justamente en la Supercopa de Alemania contra Borussia Dortmund.

Luis Díaz en la Supercopa de Alemania frente a Borussia Dortmund Foto: AP Photo/Martin Meissner

Ahora, frente a Stuttgart, se espera que el Bayern Múnich disponga el once de gala y, con más tiempo de trabajo, pueda demostrar esa solvencia ofensiva que se le vio durante toda la temporada pasada.

En materia de fichajes no han sumado grandes nombres, aunque hay gran expectativa sobre el marroquí Ismael Saibari y el lateral alemán Nathaniel Brown. Esas piezas ya están disponibles para Kompany, encargado de armar el rompecabezas de cara al debut.

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