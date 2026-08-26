Futuro del Dibu Martínez: se inclinó por un equipo y fichaje top está a nada de darse en Europa

Se sigue moviendo el mercado de fichajes en Europa y se relacionan a jugadores importantes del mundo con grandes clubes. El último en sonar para ser transferido fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien pasaría del Aston Villa al Chelsea de la misma Premier League.

Si bien el elenco blue no tiene competencia internacional para este año, al polémico portero argentino eso no sería un impedimento para irse a un poderoso de Inglaterra.

Dibu Martínez, arquero titular de Argentina y que suena con fuerza para Chelsea. Foto: Getty Images

Allí compartiría plantel junto a compañeros suyos de selección Argentina como lo son Enzo Fernández y Valentín Barco. Además de estar bajo el mando de Xabi Alonso, quien recientemente llegó con la intención de regresar a la cima a los de Londres.

Dicho proyecto de los locales en Stamford Bridge es ambicioso, y justo por eso es que buscan sumar un arquero de calidad, así como también que haya dado muestras de ser garantía en todos los frentes donde haya jugado (Premier, Mundial, Champions League).

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Fabrizio Romano: a un ‘sí’ de darse

A la altura de este 26 de agosto, el balón está del lado del cuadro inglés. Si estos dan el ‘sí’ todo se aceleraría para darse como oficial: “Emiliano Martínez diría que sí a un traspaso al Chelsea, abierto a unirse si el #CFC decide avanzar con el acuerdo”.

“Dibu estaría abierto a unirse al Chelsea incluso sin fútbol europeo esta temporada. Depende del Chelsea”, extiende sobre las novedades Romano.

Gary Neville, histórico jugador de Inglaterra con pasos por grandes clubes de dicha nación ha emitido un concepto sobre la transferencia de ‘Dibu’ a Chelsea. Recientemente zanjó. “No sé si está disponible o no, pero Emi Martínez tiene que llegar a Chelsea”.

Para el exseleccionado inglés quien hoy día ocupa el puesto de portero no da las garantías suficientes en busca de lograr los objetivos de Chelsea durante la temporada que recién inicia: “Robert Sánchez está ansioso y comete errores que se pagan caro”.

Ciclo cumplido en Aston Villa

De haber sido campeón mundial en la Copa Mundo de 2026 el arquero en mención se habría retirado de su disciplina deportiva.

Según declaraciones de él mismo en la previa, su conquista de dos mundiales con la selección Argentino lo impulsaban a dejar el deporte a sus 33 años.

Dibu Martínez en la final de Europa League Foto: UEFA via Getty Images

Como este escenario no se efectuó, Martínez ahora busca seguir avanzando en su carrera deportiva y para hacerlo, considera que dejar Aston Villa e ir a un club más grande es el trampolín perfecto para ello.

Con el equipo en el que ha permanecido a lo largo de los últimos años logró la regularidad tan anhelada que requiere un golero. Desde la campaña 2020-2021 promedia en todos los años más de 30 partidos jugados.

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En lo que respecta a títulos pudo hacerse a una Europa League durante la campaña 2025-2026, lo que lo llevó a quedar en la historia de los villanos ingleses.

A título personal también Dibu Martínez se atribuyó múltiples reconocimientos por destacar con Aston, además, de que fue en ese elenco el que lo impulsó para convertirse en el portero titular de Argentina para la conquista de la cuarta estrella mundial.