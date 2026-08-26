“Sos un aprovechado”: prometido de Aída Victoria enfrentó a su ex, Juan David, y lo tildó de “parásito, payaso”

La polémica que rodea a la influencer barranquillera Aída Victoria Merlano volvió a ser tema de conversación en las redes sociales luego de que su prometido, conocido en el medio como ‘Escro’, arremetiera contra Juan David Tejada, expareja de la creadora de contenido y padre de su hijo Emiliano.

Aida Victoria Merlano se casa: mostró su lujoso anillo de compromiso y presentó a su pareja

El cruce de palabras entre ambos se dio por las dificultades relacionadas con el permiso para que el niño pudiera salir del país junto a su mamá.

En medio de la polémica, se hizo viral una conversación en la que se habría acordado el pago de una millonaria suma de dinero para evitar inconvenientes legales con la salida del menor de edad.

Aida Victoria Merlano y el streamer Escro protagonizaron un cercano momento en vivo que generó rumores. Foto: tomado de redes sociales

Esta situación, que por obvias razones no fue del agrado de muchos, provocó la reacción de ‘Escro’, quien cuestionó de forma directa a Juan David y afirmó que, según su versión, estaría buscando únicamente beneficiarse económicamente de la situación familiar.

“¿Este parásito qué, payaso. ¿Usted realmente cree que después de aprovecharse de su hijo para ganar plata o aprovecharse de la mujer mía para sacar plata, yo le voy a dar el placer para utilizar mi nombre a ganar plata? Está muy equivocado. Lo que vos sos es un aprovechado, quieres que ellos te mantengan… o quieres que yo lo lleve de vacaciones y le dé un anillo, payaso [SIC]“, dijo el streamer de la creadora de contenido.

Lo que dijo la pareja de Merlano rápidamente llamó la atención de muchos, sobre todo porque era respuesta a que primero fue Juan David el que habló de él e incluso le envió una amenaza.

‘Escro’ también hizo referencia al dinero que, según la conversación que se filtró, habría sido entregado para facilitar el trámite relacionado con el viaje del niño.

“Me hace muy feliz”: Aida Victoria Merlano rompió el silencio tras el apasionado beso en vivo con ‘streamer’

“Disfruta los 40 palos también porque es la última vez que nosotros le vamos a enviar algo a usted, ¿me entiende?“, dijo ‘Escro’, dejando claro que, desde su posición, ese sería el último pago que realizarían.

Varias personas reaccionaron a lo que dijo el prometido de Aída Victoria, tanto de amor como de odio: “Epa, más hombres con su energía masculina”; “Se aproxima otro fracaso amoroso de la Aída, no tengo pruebas, pero tampoco dudas”; “Pero Aída nos deja unos encartes”; “Qué mamera, aquí todos ellos solo quieren hacer un circo”; “Yo de él mejor me quedo callado y no peleo porque el día menos pensado sale llorando y peinado”, fueron algunos de los comentarios.