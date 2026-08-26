Familia de Kaleth Morales se pronunció por indignante situación y anunció que tomaría radical decisión: “Por favor, respeten”

La muerte de Kaleth Morales marcó a toda una generación, precisamente por las condiciones en las que se dio la tragedia. El artista perdió la vida hace 21 años, dejando un vacío gigante en la industria musical y en la vida de su familia.

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Año tras año, al igual que sucede con la memoria de otros artistas, amigos, conocidos y seguidores visitan su tumba ubicada en Valledupar, intentando recordarlo y conmemorar esa huella que dejó.

Sin embargo, recientemente, su familia anunció una medida que estaba evaluando con respecto a un incómodo tema que se ha presentado en varias ocasiones. El pasado 24 de agosto, fecha en la que se cumple aniversario de su muerte, muchas personas acudieron al sitio y lo visitaron, causando daños en el espacio que habían construido sus seres amados.

Miguel Morales, padre del fallecido cantante, no se quedó callado y estalló en un video, pidiendo respeto a quienes acudían al cementerio. El hombre, molesto, aseguró que había muchos daños, y era desconsiderado con su familia, la cual se esmeraba por cuidar la tumba en memoria del artista.

“Lo que ha venido pasando con la tumba de Kaleth es que le pido a sus seguidores, a los turistas que vienen a visitar la tumba. Nosotros nos esforzamos, si ustedes ven, el año pasado cómo quedó de linda esta tumba para que el visitante y sus seguidores vean que aquí está su ídolo. Pero mire, ahí quitaron el florero, aquí estaba la fotografía, desmigajaron los dos floreros y así quedó la tumba de Kaleth”, dijo.

“Y nos duele porque su mamá se esfuerza porque esta tumba esté hermosa por sus seguidores, por sus visitantes, por los turistas que llegan”, agregó.

Ante lo que pasaba con este tema, el progenitor afirmó que estarían pensando tomar una decisión radical con los restos de Kaleth Morales, pues no deseaban seguir pasando por esta situación. Allí nombró que esto sucedía con tumbas de otras celebridades, por lo que se esperaba respeto y límites.

“Y yo sí quisiera decirle a sus seguidores que de pronto vamos a determinar sacarlo y llevarlo para un osario. Sinceramente, porque no hallamos cómo decirle a la gente: por favor, respeten las tumbas, no solamente la de Kaleth, también la de Omar Geles, la de Diomedes Díaz, la de Martín Elías, la de todos los artistas que están aquí y aún todos los difuntos que están aquí. Respetemos a los muertos, aun siendo muertos. De verdad, pues me da pesar”, comentó.