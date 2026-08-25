“Llegué hasta aquí por ustedes”: Iván Marín se despide de la cocina de MasterChef Celebrity 2026. Así fue su emotiva salida

En la emisión de la noche del martes 25 de agosto, seis concursantes se vistieron con el delantal negro para afrontar un reto de eliminación que exigía rescatar y elevar los sabores tradicionales de las distintas regiones de Colombia.

Tras la evaluación del jurado, el comediante e influenciador Iván Marín se convirtió en el participante elegido para abandonar la competencia.

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En esta entrega, la producción planteó un desafío centrado en la gastronomía colombiana. Martha Restrepo, Emiro Navarro, Iván Marín, Luciano D’Alessandro, Sebastián Villalobos y Julieta Piñeres tuvieron la misión de elaborar un plato cuyo ingrediente principal representara una zona específica del territorio nacional.

La jornada culinaria no estuvo exenta de complicaciones técnicas para varios de los concursantes:

Emiro Navarro: Recibió observaciones por parte de los chefs debido a una salsa a base de guascas que no logró la consistencia ni el equilibrio de sabor esperados.

Recibió observaciones por parte de los chefs debido a una salsa a base de guascas que no logró la consistencia ni el equilibrio de sabor esperados. Julieta Piñeres: Enfrentó dificultades en la guarnición de su plato; un puré de coliflor con fallas en su textura comprometió la armonía final de la preparación.

Enfrentó dificultades en la guarnición de su plato; un puré de coliflor con fallas en su textura comprometió la armonía final de la preparación. Iván Marín: Presentó un plato con corte de cerdo que, a juicio del panel de jurados, resultó demasiado grueso, lo que afectó el término de cocción y la experiencia en boca.

Al momento de la retroalimentación, la mesa de juzgamiento enfocado su análisis final en los platos de Julieta Piñeres e Iván Marín, al considerar que ambos presentaron las inconsistencias más marcadas de la noche.

Finalmente, los evaluadores determinaron que las fallas en la ejecución de la proteína servida por Iván Marín pesaron más en la balanza, definiendo su salida de la competencia.

Desde las primeras entregas de la temporada, Iván Marín se caracterizó por una postura de honestidad respecto a su nivel técnico en la cocina, reconociendo abiertamente sus limitaciones en las artes culinarias.

No obstante, a lo largo de las semanas, su evolución dentro del formato le permitió ganarse el afecto de sus compañeros y de la audiencia.

Al confirmarse su eliminación, el comediante expresó sus impresiones sobre la experiencia vivida en el programa:

“Siento que tenía más para dar”, señaló Marín durante su despedida frente a las cámaras y sus compañeros de estación.

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Asimismo, dedicó unas palabras de agradecimiento a los televidentes y seguidores que respaldaron su proceso de aprendizaje en la cocina:

“Llegué hasta aquí por ustedes”, afirmó el participante antes de despojarse de su delantal.

Con la salida de Iván Marín, la lista de participantes en MasterChef Celebrity Colombia 2026 continúa reduciéndose, elevando la exigencia técnica para los famosos que siguen en la carrera por llegar a la gran final.