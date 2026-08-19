“Si no la sacan ya, no la sacan nunca”: la contundente advertencia de Jorge Rausch en ‘MasterChef Celebrity’ sobre Pautips

Una nueva entrega del programa de cocina MasterChef Celebrity Colombia, transmitido por el Canal RCN, puso a prueba la precisión técnica de los participantes con un reto de repostería de alta exigencia.

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La jornada concluyó con la victoria de la creadora de contenido Paula Galindo, conocida como Pautips, quien sumó su cuarto pin de inmunidad en la competencia, afianzando su posición como una de las concursantes más sólidas del formato.

El episodio inició con la tradicional dinamica de ‘caja misteriosa’. En un primer momento, los famosos proyectaban preparar postres clásicos como pie de limón, cheesecake, tiramisú, queso con bocadillo, torta de chocolate y milhoja.

Sin embargo, las reglas del juego cambiaron drásticamente cuando la chef y jurado Belén Alonso anunció el verdadero objetivo de la prueba: elaborar macarons inspirados en las notas de sabor de las recetas asignadas.

“México es más que taco. Nuestra gastronomía es extensísima y varía de un lugar a otro, tenemos mar, desierto, bosque, selva”: Belén Alonso. Foto: Colprensa

Para cumplir con el cometido, las celebridades dispusieron de 60 minutos y acceso libre a la despensa.

La preparación de macarons representa uno de los desafíos más complejos en la repostería profesional debido a la precisión requerida en los tiempos de horneado, texturas y consistencia del merengue.

Durante el tiempo reglamentario, el comediante Iván Marín manifestó dificultades conceptuales y técnicas para abordar la receta, un contratiempo frecuente en este tipo de pruebas de alta pastelería.

Así quedó el reto en parejas de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity'.

Al momento de las evaluaciones, los jurados —Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch— llamaron al atril a varios participantes para valorar sus entregas.

El actor Emmanuel Restrepo recibió comentarios favorables por lograr el punto exacto de cocción e integración de ingredientes.

Por su parte, la presentadora Julieta Piñeres enfrentó críticas sobre la ejecución de su plato, aunque en términos generales el panel evaluador destacó el nivel técnico mostrado por la mayoría del grupo.

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Tras la deliberación, los jueces otorgaron la victoria a Pautips. El jurado resaltó tanto la presentación estética del postre como el balance de textura y sabor en el relleno.

Con este resultado, la influenciadora alcanza su cuarto pin de inmunidad durante la temporada, lo que le garantiza una semana más de permanencia en la competencia sin riesgo de ir a reto de eliminación. El logro de la participante motivó una reflexión directa por parte del chef Jorge Rausch hacia el resto de los concursantes.

Ante el dominio constante de Galindo en la consecución de beneficios, Rausch enfatizó la necesidad de que el grupo eleve la competitividad, señalando tajantemente: “Si no la sacan ya, no la sacan nunca”, en referencia a la ventaja estratégica que la creadora de contenido sigue acumulando de cara a las instancias finales del certamen.