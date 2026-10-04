Barranquilla FC, el ‘matagigantes’ del FPC que llevó al fracaso a Junior y Millonarios: allí se formó Luis Díaz

En el mundo del fútbol, hay momentos en los que los equipos que en papel resultan ser los menos favorecidos terminan consiguiendo grandes hazañas que dejan marcados sus nombres en la historia del deporte.

Fracaso para Gamero, Cuadrado y Millonarios: El último de la B los eliminó de la Copa Betplay

Casos conocidos por los fanáticos del balompié son el Leicester del 2016, el Ajax del 2019, la selección de Croacia en el Mundial de 2018, la selección de Grecia en la Euro de 2004 o incluso el Mónaco de Radamel Falcao del 2017.

Hoy en Colombia, el hecho más reciente se vive de las manos del Barranquilla F.C., quien en la noche del pasado sábado 3 de octubre logró lo imposible al derrotar a Millonarios por tanda de penales, clasificando a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026.

El tanto de la victoria llegó del pie del lateral, Neymar Uribe, quien con tranquilidad puso el balón en el costado derecho de la portería, marcando así el 5-4 definitivo y creando historia en el fútbol profesional colombiano.

Con este resultado, el Barranquilla FC ha dejado su huella en esta competencia como el ‘matagigantes’ tras haber eliminado ahora a dos clubes de talla nacional.

Su primera víctima fue el Junior de Barranquilla, con quienes tuvieron su encuentro en los 16avos. El marcador global entre ambos clubes quedó en un emocionante resultado de 5-5, por lo que fue definido a través de los 12 pasos.

Al igual que lo que se vivió el pasado sábado, Barranquilla se impuso ante Junior por 5-3 en penales, marcando el comienzo de lo que ha sido, sin ninguna duda, uno de los momentos más destacados en la historia del club.

Con las victorias conseguidas ante Junior y Millonarios, el conjunto barranquillero ahora pone sus miras en los cuartos de final, en donde se enfrentará a otro de los equipos con más peso e historia en Colombia, el América de Cali.

Barranquilla FC, club que nutre a jugadores de la Selección Colombia

Si bien el Barranquilla FC no era tan ampliamente reconocido por fanáticos del fútbol profesional colombiano previo a sus hazañas ante el Junior de Barranquilla y Millonarios, el club ha sido el encargado de nutrir a algunos de los grandes jugadores del país que han llegado a destacar en los grandes escenarios del mundo.

Luis Díaz en el Barranquilla F.C soñaba con llegar a Junior de Barranquilla, la selección Colombia y el fútbol del exterior. Foto: Captura de video Habla Deportes

Ese es el caso del guajiro Luis Díaz, quien comenzó sus primeros pasos en este deporte de la mano del Barranquilla FC.

Durante su paso con el club en la temporada 2016-2017, el ahora extremo del Bayern Múnich participó en un total de 42 partidos, contribuyendo con 3 goles y 1 asistencia en 2594 minutos para posteriormente ser transferido al Junior.