Contundente decisión de Millonarios con Gamero tras el fracaso ante Barranquilla: es oficial

Millonarios la pasa muy mal tras el durísimo golpe que le dio Barranquilla FC en la Copa Betplay. Avanza un mes de octubre bastante doloroso para el gigante azul que impulsa mucho más las críticas de la hinchada, que no soporta una eliminación más en el fútbol y se aleja de los actuales directivos, que agilizan los rumores de venta. Tras el papelón, hay una decisión contundente sobre el técnico Alberto Gamero.

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El entrenador salió a la rueda de prensa con Mackalister Silva y dio la cara por la eliminación en la Copa Betplay. El técnico samario no tuvo palabras referentes a una renuncia, un plazo o que su cargo quedaba a disposición. Más bien, Alberto Gamero demostró vergüenza y pena por la derrota ante el último en la tabla de posiciones de la B.

Por parte de Gamero, no hay intenciones de abandonar el cargo y hasta el momento las directivas toman la decisión de mantenerlo, mirando qué podría suceder en el todos contra todos de la Liga Betplay, pues el camino corto para ganar un título ya se perdió.

Alberto Gamero, nuevo DT de Millonarios Foto: @MillosFCOficial

Eso sí, la derrota con Barranquilla lo deja muy condicionado y, si no hay clasificación a cuadrangulares, podrían tomarse medidas en próximas semanas.

“No vamos a parar aquí y esto sigue”

Alberto Gamero se disculpó con los hinchas, pero coloca su mirada en la Liga Betplay. Dijo que “hay que levantarse y mañana que salga el sol otra vez a entrenamientos; estamos, no tristes, sino avergonzados”.

Mackalister, por su parte, ratificó que muchas cosas se hicieron mal ante el Barranquilla.

Y es que el equipo azul no se podía permitir este tipo de fracasos, pero la táctica de Gamero falló. Un penalti polémico para el Barranquilla ya daba nerviosismo, pero Mackalister Silva empató sobre el minuto 21′ y las aguas se calmaron, a tal punto que el juego ofensivo desapareció hasta que llegó la definitiva tanda de penaltis.

⚽🔴 ¡BARRANQUILLA ELIMINÓ A MILLONARIOS DE #LACOPAxWIN EN TANDA DE PENALES! pic.twitter.com/lbzhyxs6Ub — Win Sports (@WinSportsTV) October 4, 2026

Ya de por sí llegar a los penaltis daba mucho que pensar, teniendo en cuenta que en la previa era el máximo favorito. Los fallos de Sergio Mosquera y Carlos Darwin Quintero precipitaron la eliminación, y Javier Burrai no pudo hacer mucho más en el arco.

De esta manera, Gamero vuelve a la Liga Betplay con toda la presión por pelear y ganar el título e incluso ser campeón para ratificarse en el cargo. De lo contrario, queda expuesto a alguna decisión más fuerte de los directivos.

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