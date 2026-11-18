Once Caldas dio el batacazo y América de Cali cumplió con los pronósticos en las semifinales de Liga BetPlay.

Los blancos en el estadio Atanasio Girardot silenciaron a la hinchada verde que estaba ilusionada con regresar a dicha final. Tras ir perdiendo 2-0, el cuadro de Manizales igualó la vuelta y con ello también la llave para forzar los tiros desde el punto penal.

Video: Hinchada de América reaccionó en vivo a los penales de Nacional vs. Once Caldas

El penal atajado por Joan Parra que silenció el Atanasio Girardot: debacle de Atlético Nacional

Por su parte, el cuadro escarlata en Cali igualó con Internacional de Bogotá, pero pasó a la siguiente instancia gracias al acumulado que le significó ganar la ida en Bogotá por 1-2.

Con el paso de América de Cali y Once Caldas a la gran final quedó definida también la localía tanto en la ida, como en la vuelta.

Si bien los americanos se pensaba que serían los que terminarían la llave, de manera sorpresiva y yendo al reglamento del torneo, se supo que todo acabará en Manizales, en el estadio Palogrande de dicha ciudad.

¿Por qué acaba la final de Copa en Manizales?

A la hora de revisar lo que está consignado en el reglamento de la competencias y en especial la de Copa, se pudo conocer que se tiene en cuenta la tabla de reclasificación al término de las competencias del primer semestre.

Once en el 2026-I acabó mejor que América, por lo que se ganó el derecho de tener la final de la competición en mención en su casa una vez sean definidas las fechas por Dimayor.

Asimismo, hay que decir que quien gane el certamen será campeón inédito. En ninguna de las ediciones jugadas con anterioridad ni América, ni Once Caldas han logrado ser campeones.

El trofeo que se lleva el campeón de la Copa BetPlay. Foto: Camila Díaz - Colprensa / El País

Campeones de Copa BetPlay de los últimos años:

2015: Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla 2016: Atlético Nacional

Atlético Nacional 2017: Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla 2018: Atlético Nacional

Atlético Nacional 2019: Independiente Medellín

Independiente Medellín 2020: Independiente Medellín

Independiente Medellín 2021: Atlético Nacional

Atlético Nacional 2022: Millonarios

Millonarios 2023: Atlético Nacional

Atlético Nacional 2024: Atlético Nacional

Atlético Nacional 2025: Atlético Nacional

En el palmarés histórico de la competición que más veces ha sido ganador es el verde de Antioquia, el cual acumulaba hasta esta edición ocho títulos.

De lejos en el segundo lugar están Millonarios en Independiente Medellín que suman tres consagraciones alcanzadas.

Fechas tentativas de final de Copa

El calendario del FPC de la fecha en curso a final de año está sumamente apretado. Los cuadrangulares coinciden con la Copa y casi no hay espacio para la programación de ambos torneos.

No obstante, este mismo fin de semana inician los cuadrangulares con tres partidos el viernes y uno más el sábado.

De manera preliminar, lo que se podría llegar a pensar es que la ida de Copa se dé el 19 de diciembre y la vuelta el 22 del mismo mes.

Será la Dimayor la que confirme esto en los próximos días tras la definición de las semifinales que dejó a Once Caldas y América de Cali aún con vida rumbo al segundo título de mayor importancia en el país.