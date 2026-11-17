La Selección Colombia se probó en el Monumental de Santiago y lo único que queda como positivo son los nuevos nombres que se abren paso en la Tricolor. Se registró un empate 0-0, con algunas lesiones que activan las alarmas en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

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En un encuentro áspero y con pocas emociones, Colombia tuvo más ocasiones e incluso falló un penalti a cargo de Luis Javier Suárez en el minuto 34′, siendo la jugada más clara de gol. La Tricolor no logró doblegar a un equipo chileno con mucho recambio por hacer y que se cree no ha llegado al nivel de proceso de los colombianos.

Tras este 0-0 en tierra austral, la Selección Colombia cierra un año que le dejó en octavos de final del Mundial 2026 tras el partido con Suiza en Canadá. Asimismo, un cambio generacional que muchos pedían a gritos y que Lorenzo echó a rodar, donde ha probado nuevos jugadores que pueden ganarse un lugar en el 2027.

Precisamente, la Selección Colombia volverá a la competencia en el mes de marzo de 2027 en una nueva Fecha FIFA, competencia que ratificara a muchos de estos nuevos jugadores en el proceso. Se cree que serán rivales un poco más de peso para que Néstor Lorenzo madure su idea de juego.

Imagen del partido entre Chile y Colombia, este martes 17 de noviembre, en Santiago. Foto: AFP

La próxima ventana de la Fecha FIFA será desde el lunes 22 de marzo hasta el martes 30 del mismo. Ahí, la Tricolor tendrá su última seguidilla de amistosos antes de la competencia oficial en las Eliminatorias, que tendrán formato de Nations League y dará un título al ganador.

La Conmebol tendrá una reunión clave en próximos días en Barranquilla y allí se definirá el formato definitivo para esta competencia.

Colombia vuelve a Estados Unidos y mediría fuerzas con Brasil

Esta jornada de amistosos confirmará el regreso de la Selección Colombia a Estados Unidos y todavía falta por definir el estadio en el que estará compitiendo. Brasil salta como uno de los rivales que podría tener la Tricolor, posiblemente en la Costa Este.

Brasil se cree que es un rival de peso y toma fuerza este pulso porque los dirigidos por Carlo Ancelotti no la pasan bien y están sufriendo desde el mismo Mundial 2026.

Sus figuras como Vinicius o Raphinha no están siendo suficientes y Colombia se planea como un rival clave pensando en la competencia en Sudamérica con la mencionada Nations League y Copa América, donde está obligado a ganar.