La Selección Colombia se presentó en el Monumental de Santiago de Chile y el resultado pasa a un segundo plano tras las dos lesiones que sufrió en los 90 minutos. El técnico Néstor Lorenzo se presentó en su último juego del año 2026, con la idea de dar rodaje, probar jugadores y acelerar el recambio generacional.

El primer tiempo fue aterrador para la Selección Colombia. El primero en caer fue Dávinson Sánchez, quien sufrió un durísimo golpe de un rival. El central del Galatasaray intentó seguir en la cancha, pero el dolor no se lo permitió y se dio la variante por Jhon Lucumí de la Juventus.

Luego, apareció el golpe de Gustavo Puerta antes de finalizar el primer tiempo, en una movida para el olvido que comprometió una de sus rodillas en el Monumental. El volante del Olympiacos de Grecia resbaló y su extremidad tuvo una maniobra que de inmediato lo dejó tendido en el suelo.

Para rematar el mal momento, el delantero Luis Javier Suárez perdió la opción más clara del partido, pues asistió al penalti, pero su ejecución fue detenida por el arquero Lawrence Vigouroux, quien fue una de las figuras del partido en Santiago de Chile.

En otra opción clara para Colombia, ya en el 91′, Matías Orozco lanzó un durísimo remate cruzado, pero Lawrence Vigouroux otra vez se lució y fue a su palo izquierdo para dejar el cero.

Al final, se registró un 0-0 en un partido más dinámico que lo visto en el Pascual Guerrero la semana pasada, que un autogol marcó diferencias para Colombia. Néstor Lorenzo se dedicó a probar más jugadores. Daniel Arcila, Kevin Andrade, Aldair Quintana, Camilo Mena y Daniel Arcila fueron titulares, lo que muestra que su prioridad es la nueva generación.

Además, Jhon Solís, Daniel Mosquera, Camilo Durán y Juan Manuel Rengifo fueron algunos de los cambios en la segunda parte. La base se sostiene y los nuevos jugadores se dan cita en un proceso que en el 2027 tendrá nuevamente la competencia oficial con las Eliminatorias.

Lesiones de Puerta y Dávinson

Dávinson Sánchez sufrió un golpe justo cuando sacaba la pelota e impulsaba en el ataque con balón largo, pero la brusquedad del rival lo llevó al suelo. Se espera cómo avanza su reporte médico y el posible tiempo de incapacidad.

Las lágrimas de Puerta no dan buenas pistas y se esperan más reportes antes de su viaje a Atenas para seguir la competencia en el fútbol griego o respectiva recuperación, dependiendo del parte médico oficial.