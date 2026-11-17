El técnico Norberto Peluffo, uno de los más reconocidos a comienzos del siglo XXI en el fútbol colombiano y ahora comentarista en Caracol Televisión, sufre algunos quebrantos de salud desde meses pasados y su familia hizo un pedido de auxilio desde Bucaramanga.

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Cabe recordar que Norberto Peluffo también fue jugador profesional en la década de los 80 y 90 en el fútbol colombiano, sumados los tres grandes. Primero pasó por Atlético Nacional, donde debutó y fue campeón en 1981, pasó por Millonarios y con América de Cali jugó la Copa Libertadores de 1987.

La solicitud de sus familiares indica que las personas que quieran ayudar a Norberto Peluffo con la donación de sangre O+ lo pueden hacer en los Laboratorios Higuera Escalante, en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, donde actualmente vive.

Peluffo presenta complicaciones de salud durante este 2026 y en este último semestre viene realizando un riguroso tratamiento para encarar la enfermedad que lo lleva a requerir donación urgente.

Peluffo fue figura en Atlético Nacional de los años 80. Foto: Archivo particular

Según un diálogo con El Colombiano de Medellín y reportes de Gol Caracol, casa periodística cercana a Norberto Peluffo, el técnico se encuentra con mucha “fe en Dios” y desea salir adelante con esta enfermedad. La donación de sangre le resulta fundamental para seguir adelante con su tratamiento médico.

“Todo el mundo sabe la situación que estoy viviendo hace cerca de cinco meses. Me diagnosticaron un problema de salud. Yo lo llamo un quebranto. Nunca he dicho que estoy enfermo. Estamos peleando y nos han dado mucha compañía, mucha solidaridad. Eso ayuda mucho. Además, los médicos han sido muy especiales y estoy convencido de que de esta salimos. Yo tengo mi fe intacta porque, como les dije a los médicos: ustedes harán lo que pueden, mi Dios va a hacer lo que quiere”, dijo Norberto Peluffo en septiembre pasado en El Colombiano.

Peluffo requiere O+ urgente

Precisamente, con este medio de comunicación, el técnico santandereano ha realizado sus pinitos como comentarista en varios eventos de la Selección Colombia.

Es de las voces invitadas en la mesa de Javier Hernández Bonnet. Ha estado en Eliminatorias Conmebol, Copa América, Mundiales de diferentes categorías y torneos sudamericanos. Asimismo, en un programa digital de esa plataforma, participa en análisis con Javier Castell y Nelson Gallego.

Familia del exjugador del Atlético Bucaramanga, Norberto Peluffo, piden urgentemente donación de sangre por su delicado estado de salud #VocesySonidos https://t.co/lx6bje4Lm5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 16, 2026

Su carrera como director técnico comenzó con el Atlético Bucaramanga en 1991 y estuvo en la Selección Colombia Sub-23. En 1997, consiguió su único título de clubes como DT, al ganar la Copa Interamericana con Atlético Nacional. Pasó por Envigado, Millonarios, Deportivo Cali y Deportivo Pereira.