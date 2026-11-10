Un Mercedes-Benz rojo que debía ser trasladado a los patios de tránsito terminó protagonizando una denuncia contra un funcionario de Girón, en Santander.

El empresario Álvaro Jany Barbosa asegura que un agente habría bajado el vehículo de la grúa para conducirlo por el municipio, pese a que acababa de ser inmovilizado. Además, señala que, cuando recuperó el vehículo, encontró golpeada la puerta del conductor.

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El procedimiento ocurrió el sábado 7 de noviembre, antes de las 11:00 de la mañana, durante un puesto de control en la autopista que comunica a Bucaramanga con Girón. Barbosa explicó que había renovado el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) horas antes, pero el documento solo entraría en vigencia al día siguiente.

Agente de tránsito denunciado de inmovilizar un carro de lujo y luego utilizarlo para pasear en Girón, Santander Foto: Captura de pantalla Caracol Radio Bucaramanga / API

Por esa razón, los agentes ordenaron inmovilizar su Mercedes-Benz SLC 200 convertible, de color rojo. El empresario aseguró que no se opuso al procedimiento y dejó el vehículo enganchado a la grúa antes de retirarse del lugar con un conocido.

Sin embargo, la historia habría tomado otro rumbo cerca de dos horas después. Según su relato, su hijo transitaba por Girón cuando reconoció el automóvil de su padre y le pitó para saludarlo. La sorpresa llegó cuando descubrió que quien estaba al volante era, presuntamente, un agente de tránsito.

“Cuando recogí el carro el lunes tenía golpeada la puerta del conductor”, denunció Barbosa. El empresario calificó lo ocurrido como una irregularidad y cuestionó que un vehículo inmovilizado por no tener el seguro vigente terminara siendo conducido por uno de los funcionarios que participó en el procedimiento.

Agente de tránsito denunciado de inmovilizar un carro de lujo y luego utilizarlo para pasear en Girón, Santander Foto: Captura de pantalla Caracol Radio Bucaramanga / API

El agente señalado y el detalle de la puerta golpeada

Barbosa identificó al agente y su número de placa, como el presunto responsable de haber conducido el convertible. También cuestionó que el comandante del puesto de control exconcejal de Girón, llevara puesto un pasamontañas durante el operativo.

La denuncia también pone sobre la mesa las condiciones de custodia de los vehículos inmovilizados. El Código Nacional de Tránsito establece que debe registrarse el estado exterior del automotor tanto al ingresar como al salir de los patios, mediante el inventario correspondiente.

Hasta el momento de las publicaciones consultadas, la Dirección de Tránsito de Girón no había entregado una explicación sobre el caso ni sobre el presunto recorrido del vehículo.

El empresario sostiene que el automóvil fue recibido con daños y cuestiona quién debe responder por ellos. La denuncia deberá ser contrastada con los registros de la grúa, los patios y la versión del funcionario señalado para establecer qué ocurrió durante esas dos horas.