Las fuertes lluvias causaron inundaciones en Zapatoca, Santander. El balance preliminar da cuenta de 11 familias afectadas y una creciente de la quebrada La Uchuala.

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Inundaciones afectaron viviendas de Zapatoca

Las precipitaciones registradas en las últimas horas provocaron una emergencia en el municipio de Zapatoca, Santander.

Las inundaciones afectaron principalmente un sector del casco urbano.

Uno de los puntos más comprometidos fue la intersección de la calle 10 con carrera 15, donde se presentó una acumulación considerable de agua.

De acuerdo con el reporte publicado, las lluvias ocasionaron el colapso del sistema de alcantarillado en ese sector, situación que favoreció las inundaciones y generó dificultades para los habitantes de la zona.

A esta situación se sumó una creciente de la quebrada La Uchuala, otra de las novedades reportadas durante la emergencia.

El comportamiento de esta fuente hídrica mantiene la atención de los organismos de socorro, especialmente por la posibilidad de que nuevas precipitaciones incrementen los niveles de agua.

El balance preliminar señala que 11 familias resultaron afectadas, principalmente por daños en muebles y enseres.

Sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado una evaluación definitiva que permita establecer el valor total de las pérdidas materiales.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Zapatoca, Santander. La emergencia afectó preliminarmente a 11 familias, cuyos muebles y enseres resultaron dañados. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/yIYmmynbK8 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2026

Bomberos y autoridades atienden la emergencia

Tras las inundaciones, el Cuerpo de Bomberos de Zapatoca y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres participan en las labores de atención y evaluación de las zonas afectadas.

Los organismos de socorro mantienen el seguimiento de las condiciones del municipio para identificar posibles nuevas afectaciones y establecer la magnitud de los daños ocasionados por las lluvias.

La situación también es monitoreada por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD), que mantiene comunicación con los consejos municipales para coordinar las acciones de respuesta ante las emergencias relacionadas con las precipitaciones.

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Ideam advierte sobre amenazas por las lluvias en Zapatoca

Las condiciones meteorológicas también mantienen la atención sobre el municipio.

El Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres publicó el 22 de octubre un pronóstico de amenaza moderada por deslizamientos de tierra en Zapatoca, elaborado con información del Ideam.

La advertencia tiene en cuenta factores como las lluvias intensas o prolongadas y las características del terreno, entre ellas la pendiente, la geología y la cobertura de la tierra, que pueden favorecer los movimientos en masa.

Ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones, las autoridades departamentales hicieron un llamado a la prevención, especialmente para quienes viven cerca de ríos y quebradas o en sectores que históricamente han presentado inundaciones.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar caminar o conducir por calles inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua y reportar oportunamente cualquier aumento repentino en los niveles de los afluentes.

También se recomienda revisar los sistemas de alcantarillado y drenaje, así como mantenerse atentos a las comunicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

Mientras tanto, avanzan las labores de evaluación en Zapatoca.