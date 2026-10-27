Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en video en Bucaramanga, Santander. Una mujer fue víctima de dos hombres que se movilizaban en motocicleta y le arrebataron el bolso.

La fuerza del ataque la hizo caer y ser arrastrada por el pavimento hasta golpearse contra un separador vial.

Pánico en bus del SITP: ladrón armado con cuchillo atracó a más de 10 pasajeros en Bogotá

Lo que quedó registrado en imágenes

Un violento robo ocurrido en Bucaramanga volvió a llamar la atención tras la difusión de un video que muestra cómo una mujer se golpea contra el pavimento mientras dos hombres que se movilizaban en motocicleta le quitaban el bolso.

Las imágenes muestran que el hecho tuvo lugar en el barrio Comuneros, en Bucaramanga, Santander.

Fueron compartidas por la empresa de taxis Los Móviles y, posteriormente, difundidas en redes.

El registro deja ver a dos hombres que se desplazan en una motocicleta y se acercan a la mujer. En cuestión de segundos, uno de ellos le arrebata el bolso mientras el vehículo continúa avanzando. La maniobra hace que la víctima pierda el equilibrio y caiga al suelo.

En lugar de detenerse, los presuntos ladrones siguen su recorrido mientras la mujer pierde el equilibrio hasta golpearse contra un separador vial.

La secuencia deja ver la violencia del asalto y el riesgo al que quedó expuesta la víctima mientras los responsables escapan con sus pertenencias.

Por ahora, las imágenes permiten observar cómo ocurrió el hurto, pero no han sido suficientes para establecer la identidad de los presuntos asaltantes.

La investigación se enfoca en la búsqueda de los asaltantes, quienes casi terminan con la vida de una ciudadana.

Se espera que las autoridades den con el paradero de los implicados para que sean judicializados.

Delincuentes arrastraron a una mujer por robarle el bolso en el barrio Comuneros de Bucaramanga. La víctima terminó golpeándose contra un separador vial en medio del ataque. El hecho quedó registrado en un video difundido por la empresa de taxis Los Móviles #MañanasBlu https://t.co/5WTJFfjYL5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 27, 2026

El antecedente de una adulta mayor que murió tras un raponazo

El caso recuerda al de Raquel Guerrero, una mujer de 84 años que fue víctima de un intento de hurto de su bolso en Bucaramanga el 10 de julio de 2026.

Según la información reseñada por Blu Radio, durante el ataque la adulta mayor cayó al pavimento y fue arrastrada. Las lesiones sufridas incluyeron un trauma craneoencefálico y una hemorragia intracraneal. Guerrero permaneció hospitalizada durante varias semanas y falleció el 22 de agosto.

Momento en el que la mujerrecibe ayuda para reincorporarse luego del fuerte golpe que recibió. Foto: X @BLUSantanderes

En septiembre, Juan Carlos Ortiz Flórez fue condenado a 17 años y cinco meses de prisión, después de aceptar su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, hurto calificado tentado y porte de armas de fuego.

Son dos situaciones distintas; no obstante, ambas muestran las serias consecuencias que puede tener un robo cuando la víctima se cae o es arrastrada mientras intentan quitarle sus pertenencias.