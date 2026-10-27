La reacción de Hugo Ospina, líder de los taxistas, en Bucaramanga: la Policía le impuso un comparendo

Por medio de la redes sociales se conoció un video este martes 27 de octubre, donde se observa a Hugo Ospina, líder de los taxistas, siendo conducido a la fuerza por varios uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en las instalaciones del aeropuerto, para imponerle un comparendo.

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Según la información confirmada por SEMANA, Ospina se encontraba en las afueras de la terminal aerea en la capital de Santander y estaba, presuntamente, discutiendo e incitando a pelear a otros taxistas por pasajeros.

En ese momento, llegaron uniformados de la Policía, quienes le pidieron que se calmara y tomara el comportamiento adecuado, pero este hizo caso omiso, lo que obligó a los a los policiales a multarlo. El hombre se resistió a acompañar a los funcionarios que lo tuvieron que llevar haciendo el uso de la fuerza.

“Esta persona no está en calidad de capturado, solo fue conducido por los uniformados para poder colocarle una sanción aplicandole la ley 1801. Lo que se tiene entendido es que estaba discutiendo con varios taxistas por un tema de los pasajeros y el orden de esta zona se vio afectado. Los uniformados procedieron de acuerdo a lo que establece la norma”, explicó una fuente judicial.

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Cualquier caso que pueda presentarse que altere el orden público y la convivencia y seguridad ciudadana pueden hacerlo por medio de la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional que funciona las 24 horas del día.