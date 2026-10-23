“Presidente, ayúdenos, con una llamada suya se impulsa esa ley”: petición del gobernador de Santander a Abelardo De La Espriella

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, le envió un claro mensaje al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para pedirle apoyo en el impulso de una ley que les permita a 20 departamentos acceder a recursos que tienen en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

“Pedirle a nuestro presidente, Abelardo De La Espriella, que ayude al departamento de Santander; la situación fiscal del país es muy difícil y ayer tuvieron que sacar un decreto bajando 13.5 billones de pesos el presupuesto de este año porque no se alcanzó a recaudar la plata”, dijo el mandatario regional.

“El presidente tiene toda la intención de ayudar a los departamentos y hay algo en lo que ya él se ha comprometido y nos ha dicho que nos va a ayudar: el desahorro del Fonpet. Más de 20 departamentos tienen el 100 por ciento en uno de los sectores, es decir, les sobra un recurso que está ya en títulos, en bancos, que es plata de los departamentos, pero por una interpretación de la ley, que hizo el gobierno del presidente Petro, donde nos obliga a tener el 100 por ciento en los tres sectores, no nos dejaron desahorrar la plata cuando la ley y el espíritu de la ley eran que con un sector se pudiera hacer”, agregó Díaz.

Finalmente, manifestó que “hay en tránsito en el Congreso de la República una modificación de ese artículo para aclararlo, para que se cumpla la intención del legislador cuando se aprobó, que tiene que ver con el Fonpet, ya aprobada en primer debate; presidente, ayúdenos, ayúdenos, que con una llamada suya se impulsa esa ley, se saca y le soluciona problemas fiscales a 20 departamentos en Colombia que hoy saben de su buena intención, pero que también entienden que hay problemas de caja, que hay problemas de recursos y esa plata que está ahí se puede utilizar para el bienestar de los diferentes habitantes de los territorios en cada uno de los departamentos”.