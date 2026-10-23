Floridablanca tendrá 140 cámaras para combatir la delincuencia en las vías

Floridablanca, uno de los municipios más importantes del área metropolitana de Bucaramanga, en el departamento de Santander, se prepara para dar un salto tecnológico en materia de seguridad ciudadana.

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Desde la administración del alcalde José Fernando Sánchez Carvajal, avanza un proyecto que contempla la instalación de 140 nuevas cámaras de vigilancia, algunas con reconocimiento facial, y una inversión cercana a los 9.500 millones de pesos.

De acuerdo con la información del proyecto, este fortalecimiento tecnológico está contemplado en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), denominado Floridablanca Territorio Seguro 2024-2027, que pretende articular herramientas tecnológicas, presencia institucional y acciones preventivas.

“De acuerdo con el informe de gestión de la Secretaría del Interior, la inversión prevista asciende a aproximadamente $9.500 millones, de los cuales $6.500 millones corresponden a recursos de cofinanciación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), del Ministerio del Interior, mientras que el municipio aporta recursos propios”, precisa un documento conocido por SEMANA donde explican en detalle este proyecto.

La estructuración y gestión del proyecto fue adelantada durante la administración del exsecretario del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Andrés Norberto Ardila Pérez, quien participó en la articulación institucional y en la consecución de los recursos destinados al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la Fuerza Pública.

Parque principal de Floridablanca. Foto: A.P.I.

Los primeros trabajos comenzaron con la adecuación de infraestructura y la instalación de la postería necesaria para soportar los nuevos equipos en distintos puntos de Floridablanca. Según la programación anunciada por la administración municipal, la entrega de las cámaras está prevista para diciembre de 2026, una vez se cumplan las fases correspondientes del proyecto.

Pero el componente que representa una de las principales novedades es la incorporación de tecnología de reconocimiento facial, una herramienta que permitiría apoyar las labores de identificación y seguimiento adelantadas por las autoridades.

El documento explica que “a diferencia de los sistemas convencionales de videovigilancia, esta tecnología permite realizar comparaciones automatizadas de características faciales, lo que podría contribuir a la identificación de personas requeridas por las autoridades, siempre que exista una base de datos autorizada y se cumplan los requisitos legales para su utilización”.

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La apuesta también contempla fortalecer las investigaciones judiciales mediante la obtención de registros audiovisuales que puedan ser utilizados como elementos materiales probatorios en los procesos adelantados por los organismos competentes.

Sin embargo, el informe advierte que el reconocimiento facial no constituye por sí solo una prueba definitiva de identidad, pues su efectividad dependerá de la calidad de las imágenes, la integración de los sistemas y la verificación realizada por personal especializado.

Otro de los puntos centrales será la modernización del centro de monitoreo ubicado en las instalaciones policiales del sector conocido como Papi Quiero Piña. La intención de las autoridades es avanzar hacia un modelo de seguridad que no se limite a revisar las grabaciones después de que ocurran los delitos, sino que permita detectar situaciones de riesgo y activar respuestas policiales oportunas.

Las cámaras de seguridad se han convertido en una de las principales herramientas para prevenir robos. Foto: Getty Images

“La apuesta institucional consiste en pasar de un modelo centrado principalmente en la revisión posterior de grabaciones a otro que permita identificar situaciones de riesgo y activar respuestas policiales oportunas”, precisa el documento.

A estas medidas se suman campañas comunitarias, protección de entornos escolares, fortalecimiento de los frentes de seguridad y atención a poblaciones vulnerables.

El proyecto también destaca el papel de la Casa de Justicia, las Comisarías de Familia y la Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia, como parte de una estrategia encaminada a prevenir la violencia intrafamiliar y mejorar el acceso a los mecanismos institucionales de protección.