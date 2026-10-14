Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles 14 de octubre en la vía que comunica a Lebrija y al aeropuerto Palonegro con Girón, en Santander.

Un camión se volcó en un sector cercano a La Polvorera, en la vía que comunica el aeropuerto Palonegro con Girón, en el área metropolitana de Bucaramanga.

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¿Qué se sabe del accidente en la vía al aeropuerto Palonegro?

De acuerdo con las primeras versiones conocidas sobre el caso, el vehículo de carga habría presentado una falla en los frenos antes de volcarse.

Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con información publicada por medios regionales, en el camión viajaban dos personas.

El conductor habría quedado atrapado tras el volcamiento y necesitó ayuda para salir del vehículo, mientras que su acompañante logró abandonar el automotor.

El conductor recibió asistencia y fue trasladado a un centro médico.

Hasta el momento no se conoce un reporte oficial sobre la gravedad de sus lesiones ni se ha confirmado si el acompañante resultó afectado.

Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las causas del volcamiento.

Recomendaciones para quienes transitan por este corredor

El accidente se registró en una vía que conecta el sector de Lebrija y el aeropuerto internacional Palonegro con Girón.

Habría ocasionado restricciones en la movilidad. Según los reportes locales, el paso quedó reducido a un carril en el corredor entre Lebrija y Girón mientras se adelantaban las labores para retirar el camión.

Por ello, quienes tengan previsto desplazarse por este corredor deben estar atentos a las novedades sobre la movilidad y a las indicaciones de las autoridades.

El vehículo de carga se volcó en un sector cercano a La Polvorera. Foto: Foto X @CanalTRO- API

Si debe dirigirse al aeropuerto, es recomendable verificar las condiciones de la vía antes de salir y contemplar tiempo adicional para el recorrido, especialmente mientras se conoce si el siniestro genera alguna afectación al tránsito.

Hasta que exista información oficial, no es posible confirmar la duración de una eventual restricción vial ni establecer si se habilitaron desvío