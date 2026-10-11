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Reportan grave accidente en la vía Villavicencio-Puerto López: choque múltiple deja varios heridos

Las autoridades adelantan las labores de verificación para determinar el número exacto de víctimas y establecer las causas del choque.

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Redacción Nación
11 de octubre de 2026 a las 6:18 p. m.
Se registra fuerte accidente de tránsito en la vía Villavicencio-Puerto López.
Se registra fuerte accidente de tránsito en la vía Villavicencio-Puerto López. Foto: X @EsperanzaVargaQ

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este domingo, 11 de octubre, en la vía que comunica a Villavicencio con Puerto López, en el departamento del Meta, a la altura del sector Hacienda Bello Horizonte.

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En el siniestro estuvieron involucradas dos camionetas y una buseta de transporte intermunicipal, que habría dejado varias personas heridas y dos posibles fallecidos. Las autoridades adelantan las labores de verificación para determinar el número exacto de víctimas y establecer las causas del choque.

El choque múltiple se habría registrado cerca del mediodía, aproximadamente 10 kilómetros antes del centro poblado de Pompeya, en la vía Villavicencio-Puerto López, donde colisionaron una buseta de transporte intermunicipal de la empresa Arimena y dos camionetas Toyota TXL.

Según las primeras versiones difundidas por un medio regional, uno de los vehículos particulares habría impactado contra la buseta y, debido a la cercanía, la segunda camioneta también habría resultado involucrada. Sin embargo, las autoridades aún no han esclarecido las circunstancias exactas del accidente.

La Secretaría de Salud del Meta informó que 10 personas resultaron lesionadas en el accidente y fueron trasladadas a un hospital de la capital del departamento. Entre los afectados se encuentran cinco adultos y cinco menores de edad.

La Concesión Vial de los Llanos S. A. S., responsable de la operación de las vías Villavicencio-Granada, Villavicencio-Puerto López y Puerto López-Puerto Gaitán, informó sobre las restricciones de movilidad implementadas tras el accidente ocurrido en el sector Hacienda Bello Horizonte, en el Meta.

Sin embargo, en los últimos minutos, la cuenta de X de Concesión Vial de los Llanos S.A.S., informó que han habilitado el tránsito en esta vía y operando con normalidad.

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El accidente se registró durante el puente festivo del Día de la Raza y al cierre de la semana de receso escolar, una temporada de mayor circulación vehicular en las carreteras del país. Por esta razón, las autoridades recomiendan a los viajeros atender las indicaciones de las autoridades y prever posibles demoras al transitar por este corredor vial.