Reportan grave accidente en la vía Villavicencio-Puerto López: choque múltiple deja varios heridos

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este domingo, 11 de octubre, en la vía que comunica a Villavicencio con Puerto López, en el departamento del Meta, a la altura del sector Hacienda Bello Horizonte.

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En el siniestro estuvieron involucradas dos camionetas y una buseta de transporte intermunicipal, que habría dejado varias personas heridas y dos posibles fallecidos. Las autoridades adelantan las labores de verificación para determinar el número exacto de víctimas y establecer las causas del choque.

El choque múltiple se habría registrado cerca del mediodía, aproximadamente 10 kilómetros antes del centro poblado de Pompeya, en la vía Villavicencio-Puerto López, donde colisionaron una buseta de transporte intermunicipal de la empresa Arimena y dos camionetas Toyota TXL.

El video del accidente de la tarde de este domingo 11 de octubre que se registró en la vía que comunica a Villavicencio con Puerto López a la altura del sector Hacienda Bello Horizonte, en el departamento del Meta. Al Hospital Departamental de Villavicencio, llegaron 10 heridos, 5 adultos. 5 niños. Los menores están estables, 1 adulto falleció y hay otro en reanimación. El accidente deja hasta el momento un muerto y cerca departamento 10 heridos quienes están siendo atendidos en centros de salud de la capital del Meta. En el siniestro se habrían visto involucrados varios vehículos, entre ellos uno de servicio público de transporte. Las autoridades investigan los hechos y la vía está cerrada mientras se hace levantamiento de cuerpo sin vida. — Esperanza Vargas Q (@EsperanzaVargaQ) October 11, 2026

Según las primeras versiones difundidas por un medio regional, uno de los vehículos particulares habría impactado contra la buseta y, debido a la cercanía, la segunda camioneta también habría resultado involucrada. Sin embargo, las autoridades aún no han esclarecido las circunstancias exactas del accidente.

La Secretaría de Salud del Meta informó que 10 personas resultaron lesionadas en el accidente y fueron trasladadas a un hospital de la capital del departamento. Entre los afectados se encuentran cinco adultos y cinco menores de edad.

(6:03 p.m.)🟢La vía Villavicencio - Granada en el PR43+050, sector Morelco, por incidente vial, se encuentra habilitada y operando con normalidad. @TTVillavo @GobMeta @ANI_Colombia https://t.co/kvH7Q4Ns9I — Concesión Vial de los Llanos S.A.S. (@cviallanos) October 11, 2026

La Concesión Vial de los Llanos S. A. S., responsable de la operación de las vías Villavicencio-Granada, Villavicencio-Puerto López y Puerto López-Puerto Gaitán, informó sobre las restricciones de movilidad implementadas tras el accidente ocurrido en el sector Hacienda Bello Horizonte, en el Meta.

Sin embargo, en los últimos minutos, la cuenta de X de Concesión Vial de los Llanos S.A.S., informó que han habilitado el tránsito en esta vía y operando con normalidad.

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El accidente se registró durante el puente festivo del Día de la Raza y al cierre de la semana de receso escolar, una temporada de mayor circulación vehicular en las carreteras del país. Por esta razón, las autoridades recomiendan a los viajeros atender las indicaciones de las autoridades y prever posibles demoras al transitar por este corredor vial.