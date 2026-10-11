Las lluvias mantienen en alerta a San José de Uré, Córdoba, luego de que el desbordamiento de la quebrada inundara viviendas y calles.

Mientras los organismos de socorro atienden la emergencia, la Gobernación anunció acciones para ayudar a las familias damnificadas.

La creciente súbita se llevó todo

La emergencia por la creciente súbita de la quebrada de Uré mantiene la preocupación entre los habitantes de San José de Uré, en el sur de Córdoba.

Las fuertes lluvias provocaron un aumento repentino del caudal y el agua llegó a las calles y a las viviendas, especialmente en sectores cercanos a la corriente.

La situación fue reportada desde las primeras horas de la mañana, cuando los habitantes advirtieron sobre la fuerza con la que descendía el agua.

Según lo ha dicho el cuerpo de bomberos local, ante la emergencia activaron la ruta de atención y se desplazaron hasta las orillas de la quebrada para alertar a las comunidades y ayudar a evacuar a las personas que estaban en riesgo.

En medio de la emergencia, algunas calles quedaron anegadas y el agua alcanzó niveles cercanos a la cintura.

La creciente también provocó afectaciones en viviendas y cultivos de varios sectores rurales, por lo que el balance de daños deberá establecerse con las evaluaciones en terreno.

Emergencia por creciente súbita en Córdoba Foto: X @NoticiasCaracol

Gobernación de Córdoba anuncia atención a los damnificados

Ante lo ocurrido, la Gobernación de Córdoba, a través de su equipo de Gestión del Riesgo, anunció atención inmediata para las familias que resultaron damnificadas por las inundaciones.

La respuesta busca atender a las personas afectadas por la creciente y avanzar en la identificación de las necesidades más urgentes de las comunidades.

Mientras se desarrolla esta labor, las autoridades deberán precisar el número de hogares afectados y las condiciones en las que quedaron las viviendas.

La emergencia también motivó un llamado de solidaridad por parte del sacerdote de la localidad, Francisco Rodríguez, quien pidió apoyo al Gobierno departamental y al nacional para ayudar a quienes sufrieron las consecuencias del desbordamiento.

Además de las inundaciones en el casco urbano, varios corregimientos reportaron daños en viviendas y cultivos.

Estas afectaciones preocupan especialmente a las familias que dependen de sus actividades agrícolas para su sustento.

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Por ahora, la atención se concentra en asistir a los damnificados y establecer el alcance de los daños ocasionados por la creciente.

Las cifras preliminares deberán contrastarse con el balance oficial de las autoridades para conocer cuántas familias necesitan ayuda y qué sectores requieren atención prioritaria.