El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el asesinato de Anyi Jácome, secuestrada por la guerrilla del ELN el 16 de agosto junto a tres policías.
“Recibo con profundo dolor la confirmación del hallazgo sin vida de Anyi Jácome, secuestrada por el ELN el pasado 16 de agosto, junto a tres integrantes de nuestra Policía Nacional, en la vía Cúcuta-Ocaña. Después de 101 días de angustia e incertidumbre, esta lamentable noticia enluta a su familia y a toda Colombia. A sus seres queridos les expreso mi más sentido pésame y toda mi solidaridad”, dijo el primer mandatario.
Además, dio a conocer que ordenó a la cúpula militar y policial desplegar todas sus capacidades en el Catatumbo y en el resto de Norte de Santander para perseguir a los responsables de este crimen y llevarlos cuanto antes ante la justicia.
“¡ESTE ASESINATO NO QUEDARÁ IMPUNE! No habrá contemplaciones con quienes secuestran y asesinan a inocentes", añadió.
El Presidente también dijo que emplearán todas las capacidades legítimas del Estado para recuperar sanos y salvos al oficial y a los dos patrulleros que permanecen en manos de esa guerrilla.
“Emplearemos todas las capacidades legítimas del Estado para recuperar sanos y salvos al mayor Fredy Alexis Russi González, al patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña y a la patrullera Erika Tatiana Monroy Hurtado”, escribió.
“Exijo a los narcoterroristas del ELN su liberación inmediata y sin condiciones. Mi determinación es absoluta: seguiremos combatiendo el secuestro y el terrorismo con toda la contundencia de la ley. La vida y la libertad de los colombianos son sagradas”, puntualizó.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre estos hechos. “Rechazamos el asesinato de Anyi y expresamos las más sentidas condolencias y nuestra solidaridad a su familia y seres queridos, quienes durante más de tres meses esperaron su regreso con vida”, dijo el organismo de control.
La Defensoría también pidió a las autoridades esclarecer lo sucedido. “Hacemos un llamado a las autoridades competentes para esclarecer e investigar las circunstancias de su asesinato”, manifestó la Defensoría.
Por último, pidió al ELN respetar la vida de los tres uniformados y dejarlos en libertad. “De igual manera, solicitamos al ELN el respeto a la vida y la integridad del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, y garantizar su liberación inmediata e incondicionada, así como la de todas las demás personas que mantienen en su poder”.