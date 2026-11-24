En Cúcuta, Norte de Santander, hay un monumento que combina historia, tradición religiosa y una de las panorámicas más llamativas de la ciudad.

Se trata del Cristo Rey, una escultura de 40 metros de altura que se ubica en la parte alta del barrio La Cabrera y que es considerado el Cristo Rey más antiguo de Colombia.

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La obra fue construida en 1947 y, desde entonces, se ha convertido en un referente para los habitantes de la capital nortesantandereana. Aunque su figura tiene un significado religioso, el monumento también está relacionado con la memoria histórica de Cúcuta y con algunos de los acontecimientos que marcaron el desarrollo de la ciudad.

Uno de los elementos que le otorga un valor especial al lugar es su base, vinculada con una antigua iglesia que existía antes del terremoto de 1875. Este desastre natural dejó una profunda huella en la historia local y hace que el monumento tenga un significado que va más allá de su dimensión arquitectónica.

El Cristo Rey también funciona como mirador. Desde su ubicación es posible contemplar distintos sectores de Cúcuta y, cuando las condiciones climáticas lo permiten, apreciar parte del paisaje que se extiende hacia la frontera con Venezuela. Por esta razón, se ha convertido en un punto de interés tanto para los residentes como para quienes llegan a conocer la ciudad.

Aunque durante muchos años fue un lugar visitado principalmente por los cucuteños, en 2018 recibió una intervención para mejorar las condiciones de acceso y fortalecer su aprovechamiento turístico.

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Entre los trabajos realizados estuvieron la adecuación de los accesos, la instalación de infraestructura para recibir visitantes y la habilitación de servicios básicos, como baños. También se renovaron las escaleras con diferentes colores, un elemento que actualmente hace parte del recorrido hacia el monumento.

Estas adecuaciones contribuyeron a darle mayor visibilidad al sitio y a posicionarlo entre los lugares de interés para quienes visitan Norte de Santander. Además, el Cristo Rey fue presentado como uno de los referentes de la marca Región Norte de Santander, una iniciativa promovida por la Gobernación con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Cúcuta.