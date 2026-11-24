A pocos kilómetros de Bogotá se encuentra un municipio que se ha ganado un lugar entre los destinos gastronómicos de Cundinamarca. Se trata de Cogua, un pueblo que atrae a visitantes interesados en conocer la cocina tradicional de la región y, especialmente, en probar una buena fritanga.

¿Qué hacer y cómo llegar a Cogua?, disfrute de su cultura y reserva forestal

Ubicado en la provincia de Sabana Centro, Cogua es una alternativa para quienes buscan salir de la capital sin tener que recorrer grandes distancias. Su cercanía con Bogotá permite organizar una visita de un día, ya sea para compartir en familia, hacer un recorrido por el municipio o disfrutar de algunos de los platos que hacen parte de la gastronomía local.

La fritanga es uno de los principales atractivos para quienes llegan con interés en la comida típica. Esta preparación, característica de diferentes regiones de Colombia, reúne ingredientes como:

Chicharrón

Longaniza

Morcilla

Papa criolla

Otras carnes.

Aunque los acompañamientos y las formas de servirla pueden variar de un establecimiento a otro, suele ser una opción para compartir.

La fritanga es un plato que puede degustarse en Cogua, Cundinamarca. Foto: Getty Images

La experiencia gastronómica en Cogua está relacionada con las costumbres del campo y con una cocina que conserva preparaciones tradicionales. Por eso, la visita no se limita a sentarse a comer: también permite acercarse a los sabores que durante años han hecho parte de la alimentación de las familias de la región.

Uno de los aspectos que hace atractivo este destino es que la fritanga suele servirse en porciones para compartir. Es una comida abundante que reúne diferentes ingredientes y que se acompaña, según el lugar, con papa, arepa, plátano y otras preparaciones. Para muchos visitantes, probar este plato es el principal motivo para incluir al municipio en sus planes de fin de semana.

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Sin embargo, la gastronomía no es el único motivo para conocer Cogua. El municipio también cuenta con paisajes rurales y espacios naturales que permiten complementar el recorrido. Entre los lugares de interés de sus alrededores se encuentra el Embalse del Neusa, un escenario natural frecuentado por quienes buscan actividades al aire libre y contacto con la naturaleza.

Su cercanía con otros municipios de Sabana Centro también facilita organizar recorridos por esta zona de Cundinamarca. De esta manera, los viajeros pueden aprovechar el desplazamiento para conocer otros atractivos de la región y disfrutar de un plan que combine gastronomía y turismo rural.

Para llegar desde Bogotá, se puede tomar la Autopista Norte en dirección a Zipaquirá y continuar hacia Cogua. El recorrido depende de las condiciones del tráfico y del punto de salida de la capital, por lo que es recomendable revisar la ruta antes de viajar.