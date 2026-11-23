El Black Friday se ha convertido en una fecha que despierta el interés de quienes buscan organizar sus próximas vacaciones sin gastar demasiado.

En Colombia, una de las ofertas anunciadas para esta jornada contempla tiquetes aéreos nacionales desde $50.000, una tarifa que estará disponible el próximo viernes, 27 de noviembre, para quienes realicen el pago a través de Nequi.

Black Friday de vuelos: cuándo comprar tiquetes baratos y cómo encontrar las mejores ofertas

La promoción fue anunciada por Despegar, compañía de viajes que participará en la temporada de descuentos con ofertas en diferentes servicios turísticos. La iniciativa busca facilitar la compra de vuelos dentro del país y permitir que más viajeros consideren destinos nacionales para sus próximos recorridos.

Aunque el Black Friday se realizará oficialmente el 27 de noviembre, las promociones de la plataforma se extenderán durante toda la semana, desde el lunes 23 hasta el domingo 29 de noviembre. Durante esos días también habrá descuentos en hoteles y paquetes de viaje.

Las transacciones digitales han tomado fuerza. Foto: Colprensa

Una de las actividades previstas será la llamada hora loca, que se realizará cada noche entre las 9:00 p. m. y las 10:00 p. m. En ese espacio se anunciarán destinos sorpresa con descuentos adicionales. La dinámica también tendrá lugar el viernes, 27 de noviembre.

“Black Friday no es una fecha más. Es una oportunidad para que miles de latinoamericanos hagan realidad ese viaje que llevan tanto tiempo soñando. Cuando una tarifa aérea puede costar lo mismo que un plan cotidiano, se abre una oportunidad para que más personas descubran nuevos destinos y vivan experiencias diferentes. En Despegar queremos que la tecnología, las opciones de financiación y nuestra oferta de viajes ayuden a que esas oportunidades sean cada vez más accesibles para los colombianos”, afirmó Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.

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La programación también contempla descuentos de hasta el 75 % en hoteles seleccionados, promociones de dos personas por el precio de una en alojamientos nacionales e internacionales y ofertas de cinco noches por el valor de cuatro en establecimientos de Panamá y destinos del Caribe.

Para quienes prefieran planes con todo incluido, habrá rebajas de hasta el 45 % en hoteles seleccionados y beneficios de alojamiento gratuito para niños.

También se ofrecerán recorridos turísticos sin costo adicional para quienes compren alojamientos en destinos como San Andrés, Punta Cana, Cancún y Río de Janeiro.