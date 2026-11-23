Tras el estreno de la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, el pasado 16 de noviembre a través de Telemundo, el actor David Trejos, quien asumió el papel de Jota, usó sus redes sociales para compartir detalles de su experiencia interpretando a uno de los personajes más emblemáticos y queridos de esta historia.

Este papel que, desde los inicios de la saga, estuvo a cargo del actor colombiano Francisco Bolívar, tuvo un cambio inesperado, al parecer, porque el artista dejó de asistir a las grabaciones de manera repentina.

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Su ausencia en el set de grabación desató especulaciones sobre posibles problemas de salud mental como motivo detrás de su salida. Sin embargo, hasta la fecha Bolívar no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto.

“Para todos fue muy desconcertante y triste [su salida] porque alcanzamos a rodar yo creo que casi dos meses con Panchito”, comentó Carolina Gaitán, quien interpreta a Catalina Marín, en una entrevista para la revista People en Español.

David Trejos, el nuevo Jota de ‘Sin senos sí hay paraíso’

A través de su cuenta de Instagram, el actor David Trejos le dio la bienvenida al nuevo Jota en ‘Sin senos sí hay paraíso’, con un emotivo mensaje en el que reveló varios detalles detrás de esta experiencia.

“No todos los días se llega a interpretar un personaje que lleva tantos años acompañando al público, y mucho menos de manera tan inesperada, a un equipo que después de tanto tiempo se ha convertido en una familia. Eso fue quizás una de las cosas más bonitas de esta experiencia: encontrarme con un elenco que me abrió las puertas con una generosidad enorme y con un equipo detrás de cámaras que me acompañó, me ayudó y me hizo sentir parte de esta historia desde el primer día”, escribió.

Además, extendió una invitación a los televidentes con el propósito de invitarlos a conocer esta “nueva exploración creativa” de Jota que asumió “con muchísimo respeto por la historia del personaje y por el cariño que tantos espectadores le tienen”.

Su publicación rápidamente generó la reacción de Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, Estefanía Gómez y otros actores del elenco, quienes reconocieron el gran reto que representó su actuación en esta nueva temporada de la serie y el excelente trabajo que logró.

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“Mi querido David, hiciste un trabajo increíble. Como decimos nosotros, ‘agarraste el toro por los cuernos’ y te enfrentaste a un gran reto. Desde el día 1 fuiste todo un profesional y eso solo lo hacen los verdaderos actores. Fue un placer compartir set contigo”, comentó Villalobos.

Por su parte, Catherine anotó: “Que gran trabajo, gran actor, gran persona y que gran amigo”; mientras que Estefanía añadió: “Gran compañero y gran actor”.