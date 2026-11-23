La pérdida de Yeison Jiménez y de las personas que hacían parte de su equipo no solo dejó recuerdos y tristeza entre sus seres queridos. También hay asuntos que quedaron pendientes después de que fallecieron y que hoy representan nuevos desafíos para sus familias. Uno de esos casos es el de Carolina Corzo, esposa de Jefferson Osorio, quien trabajó como mánager del reconocido cantante de música popular.

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La mujer decidió contar parte de su situación durante una conversación con el programa La Red, de Caracol Televisión. Allí explicó que actualmente tiene un inconveniente económico relacionado con un dinero que, según su versión, otra persona le debía a su esposo antes de que este muriera.

Lo que inicialmente era un compromiso financiero entre dos personas terminó convirtiéndose en un asunto que Carolina tuvo que atender después de la muerte de Jefferson. Al parecer, el dinero todavía no ha sido devuelto y la falta de una solución la llevó a buscar opciones para resolver el conflicto.

Ante este panorama, Corzo decidió acudir a las instancias correspondientes y dejar constancia de lo sucedido. Durante la entrevista confirmó que ya inició un procedimiento legal con una declaración contundente: “Puse la denuncia”.

Aunque compartió su preocupación de forma pública, la mujer no entregó información sobre cuánto dinero estaría involucrado ni reveló quién sería la persona que tendría pendiente esa obligación. Tampoco se conocen las condiciones del acuerdo que habría existido entre el hombre y Jefferson Osorio.

Por ahora, el caso permanece sin mayores detalles públicos y no se ha conocido una respuesta de la persona señalada. La expectativa está puesta en lo que pueda suceder con la denuncia y en una eventual solución para Carolina.

La situación también ha vuelto a poner la atención sobre Jefferson Osorio y el papel que desempeñó en la carrera de Yeison Jiménez. Como representante del artista, hizo parte de su círculo de trabajo y estuvo vinculado a los proyectos musicales que ayudaron a consolidar su reconocimiento en Colombia.

La muerte de ambos, junto con la de otros integrantes del equipo, significó un golpe para quienes compartieron con ellos durante años. Sin embargo, mientras sus familiares continúan enfrentando la ausencia, también deben ocuparse de asuntos que quedaron sin resolver.

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En el caso de Carolina, el problema económico se convirtió en una preocupación adicional en medio de su proceso personal. Su aparición en televisión permitió conocer una situación que hasta ahora no había tenido tanta visibilidad.

La viuda busca que el asunto pueda avanzar por los canales legales y que se encuentre una respuesta frente al dinero pendiente. Mientras tanto, no ha ofrecido nuevas declaraciones ni se conocen detalles adicionales sobre el desarrollo de la investigación.