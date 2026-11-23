Hablar de salud mental sigue siendo un desafío, incluso para quienes han decidido convertir su propia experiencia en una conversación pública. Susy Mora lo sabe. La periodista y presentadora colombiana volvió a abrir un capítulo especialmente doloroso de su vida y contó por qué, en agosto de 2023, tomó la decisión de ingresar voluntariamente a una clínica psiquiátrica.

En un video publicado el domingo 22 de noviembre de 2026 en su cuenta de Instagram, explicó los motivos que la llevaron a aceptar la hospitalización y compartió un mensaje dirigido a quienes atraviesan momentos emocionalmente difíciles.

“Este video no va a ser fácil“, advirtió al comienzo de la grabación. No era una frase menor. Aunque Mora ya había hablado públicamente de su diagnóstico de depresión y de su experiencia en una institución psiquiátrica, esta vez quiso profundizar en una parte de la historia que, según reconoció, no había contado: las razones por las que decidió internarse y las emociones que acompañaron aquella determinación.

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La presentadora recordó que el 7 de agosto de 2023 hizo ”el check in más difícil“ de su vida. Antes de ingresar, llamó a la clínica y expresó el temor que sentía frente a lo desconocido: ”Tengo mucho miedo", le dijo a la persona que atendió su llamada.

No sabía qué iba a encontrar al otro lado de esa decisión y, como explicó en el video, tenía muchas de las resistencias que suelen aparecer cuando alguien considera la posibilidad de recibir atención psiquiátrica.

”Cuando esa decisión llegó a mi vida, yo me sentía fracasada, derrotada, débil”, confesó. Su relato pone sobre la mesa uno de los estigmas que todavía rodean la atención en salud mental: la idea de que necesitar una hospitalización representa una derrota personal o una incapacidad para resolver los propios problemas. Mora quiso cuestionar precisamente esa percepción y explicar que, en su caso, aceptar ayuda fue una respuesta a una situación que ya no podía manejar sola.

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La primera razón que expuso fue la gravedad de la crisis que estaba atravesando. ”Sin duda estaba en una crisis que yo ya no podía sostener. No era un ser humano funcional en mis días”, afirmó. Recordó, además, una conversación con una persona cercana que fue determinante para que reconsiderara su resistencia a ingresar a una institución especializada. “¿Qué más necesitas para aceptar que debes ir a un lugar en donde puedan cuidarte de ti y volverte a enseñar a que tú cuides de ti misma?”, le preguntaron.

La segunda razón tuvo que ver con la necesidad de detenerse. Mora explicó que, incluso en medio de su crisis, continuaba concentrando su atención en actividades como el trabajo y el deporte. Mantenerse ocupada le permitía distraerse de aquello que estaba sintiendo, pero llegó a comprender que necesitaba hacer una pausa para enfrentar su situación emocional. “No hay forma de reconstruir algo que está completamente destruido si no nos detenemos a mirar qué tan destruido está”, reflexionó.

La tercera razón fue aceptar que no podía controlar todo y que necesitaba confiar su cuidado a profesionales. “Entendí que tenía que soltar el control y entregárselo a quienes podían cuidar de mí”, explicó.

Para ella, ese reconocimiento fue decisivo. No se trataba de renunciar a su autonomía, sino de entender que atravesaba un momento en el que requería acompañamiento y atención especializada.

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La periodista también habló del miedo y de los prejuicios que pueden existir alrededor de una hospitalización psiquiátrica. Reconoció que se trata de una experiencia difícil y confrontadora, pero consideró importante contarla para que otras personas puedan comprender que recibir atención en una clínica no debe interpretarse automáticamente como un fracaso. Su intención, dijo, es que su historia llegue a quienes necesitan escucharla y les permita contemplar la posibilidad de pedir ayuda sin vergüenza.